El pasado 11 de junio, The Strokes anunciaron que Reality Awaits, su séptimo álbum de estudio, no llegaría el 26 de junio como estaba previsto, sino el 24 de julio (ya disponible en preventa). No dieron ningún motivo. Ocho días después, el motivo del retraso ha aparecido, pero no en un comunicado: Albert Hammond Jr. lo explicó en una respuesta a un fan en X que borró a los pocos minutos de publicarla.

Un ajuste de calendario explicado de la peor manera posible

La razón, según Hammond, es sencilla: querían que la fecha de salida en streaming coincidiera con la del vinilo. Es el tipo de ajuste que rara vez merece un comunicado propio, y probablemente no lo habría tenido si la pregunta no llevara ocho días sin respuesta oficial. El guitarrista aprovechó también para defender el sonido del disco, que describió como el de «una banda joven y rara», en la línea de lo que ya había dicho el mes pasado, cuando lo llamó «el disco que más me gusta de los que hemos hecho».

El problema no es el motivo, es el canal. La respuesta de Hammond desapareció de X poco después de publicarse, y solo se conoce porque alguien la capturó y la compartió en Reddit; desde ahí llegó a la prensa especializada, que la recogió de forma independiente. No hay comunicado oficial ni cuenta verificada que sostenga la cita: la única explicación pública del retraso de uno de los discos más esperados del año circula, de momento, como una captura de pantalla de tercera mano.

Vocoder, Valensi y un disco que no deja de tener que defenderse

No es la primera vez que alguien de la banda sale a apagar un incendio. Los dos adelantos del disco, «Going Shopping» y «Falling Out Of Love», llegaron con una parte de la base de fans dividida por el uso de vocoder en la voz de Julian Casablancas, un recurso que ya había sonado en canciones como «Instant Crush» o «At The Door», pero que en un disco entero genera más polémica que en un tema puntual. Hammond respondió entonces con la misma efusividad que ahora: el álbum es, según él, «embriagador», de esos que uno termina de escuchar y necesita empezar de nuevo.

A esa tensión se suma la ausencia de Nick Valensi, que sigue de baja en los directos por un «descanso temporal» del que la banda tampoco ha dado más detalles. The Strokes llevan dos décadas siendo una banda de fricciones internas que de algún modo siempre acaba sacando el disco adelante; lo nuevo no es la tensión, es lo público que se ha vuelto el proceso de explicarla.

The Strokes: veinticinco años de ruido sostenido

Formados en Nueva York a finales de los noventa, The Strokes debutaron en 2001 con Is This It, un disco que reescribió las reglas del rock de garaje y los convirtió, casi de inmediato, en la banda que todo el mundo quería imitar. Room on Fire (2003) afiló ese sonido sin diluirlo, First Impressions of Earth (2005) lo llevó al límite, y tras años de parones, reediciones y proyectos paralelos, The New Abnormal (2020), producido por Rick Rubin, los devolvió al primer plano con un disco que sonaba, por fin, a banda que ha dejado de pelearse con su propio legado.

Reality Awaits, grabado también con Rubin en Costa Rica, llega seis años después con la promesa de ser, según su propio guitarrista, el mejor disco que han hecho. Que esa promesa haya tenido que defenderse en redes, y que la explicación de un simple cambio de fecha haya acabado filtrándose por la vía menos oficial posible, dice de la banda lo mismo que llevan veinticinco años demostrando: siguen siendo, a su manera, imposibles de gestionar del todo.

Comparte tus opiniones en CrazyMinds, nuestras redes sociales (Instagram, Twitter, Bluesky o Telegram) o nuestro canal oficial de Whatsapp.