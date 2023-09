Stuart Murdoch (Belle & Sebastian) debutará como autor literario con su novela «Nobody’s Empire»

Stuart Murdoch, el líder de Belle & Sebastian, nos sorprende con una emocionante noticia: anuncia los detalles de su primera novela. Este debut literario, titulado Nobody’s Empire, es descrito como «parte memorias y parte ficción».

La trama gira en torno a un personaje principal llamado Stephen, quien padece el mismo síndrome de fatiga crónica que el propio Murdoch. Este nuevo viaje literario nos llevará a explorar los misterios y desafíos que enfrenta Stephen, y podremos sumergirnos en esta intrigante historia a partir de septiembre de 2024, cuando la novela sea lanzada.

En palabras de Stuart Murdoch: «Me adentré en la escritura de Nobody’s Empire. Sentí que era el momento adecuado para contar esta historia en formato largo, aunque la haya estado cantando durante años. Imaginé que la estaba escribiendo para la comunidad de ME/CFS y, a medida que avanzaba el libro, se volvía más importante para mí, adquiriendo vida propia. Lo necesitaba tanto como él me necesitaba a mí, y me apoyé mucho en él para encontrar consuelo. Por lo tanto, cuando Faber lo recogió para su publicación, me sentí eufórico y muy aliviado. ¡Espero que este sea el comienzo de una hermosa relación!»

Esta noticia llega después de que Belle & Sebastian cancelara su gira por Estados Unidos a principios de este año debido a la salud de Murdoch. En un comunicado, Stuart explicó: «Mi salud empeoró alrededor de noviembre de 2022. Aunque espero mejorar en los próximos meses, sentimos que sería más seguro cancelar esta gira y dejar un camino claro hacia la recuperación, en lugar de correr un riesgo y tener que cancelar en el último momento».

La banda también compartió hace unos meses su sorprendente nuevo álbum, Late Developers, que es su duodécimo álbum de estudio y fue lanzado en enero. Este álbum llegó apenas ocho meses después de su anterior trabajo, A Bit Of Previous. Stuart Murdoch reveló que ambos álbumes surgieron de las mismas sesiones de grabación en Glasgow en 2021, después de que los planes de grabar en Los Ángeles se cancelaran debido a la pandemia de coronavirus.

Los seguidores de Belle & Sebastian tienen mucho que esperar: una novela reveladora junto a la música siempre creativa de la banda. El mundo de Stuart Murdoch se expande aún más, y estamos ansiosos por descubrirlo.