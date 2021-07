Suede celebrarán el 25° aniversario de “Coming Up” con un concierto en Barcelona

Y tú, ¿recuerdas dónde estabas el 2 de septiembre de 1996? De eso hace ya casi 25 años y quizá sea pedirle demasiado a la memoria. Pero aunque pasara un siglo jamás olvidarías cuándo escuchaste por primera vez ese golpe de batería que abre Trash y con él, uno de los discos que marcaron para siempre la historia de la música británica. Corría pues 1996 y Suede afrontaban uno de los mayores retos de su carrera: un tercer disco que sucediera al brillante Dog Man Star tras la partida del guitarrista Bernard Butler, que virara de nuevo hacia las raíces glam de la banda y que sin perder esencia se quitara de encima para siempre la molesta etiqueta de britpop que nunca les hizo justicia a pesar de ser una de sus piezas fundacionales. El glorioso resultado: Coming Up.

Antes que la pandemia lo rompiera todo por la mitad, o como mínimo lo dejara en suspenso, Suede anunciaron una gira única donde repasarían en su totalidad este álbum clásico al cumplirse un cuarto de siglo de su publicación. El aniversario estaba marcado pues para este otoño, pero a los creadores de Beautiful Ones se les espera cuanto haga falta y aunque rompan con la tradicional puntualidad británica: la cita llegará finalmente a Barcelona el 19 de mayo de 2022 en Razzmatazz, que bajo su antiguo nombre Zeleste ya les acogió presentando Coming Up hace 25 años.

El disco pasó a la historia gracias a 10 canciones que van de los himnos indie color flúor a baladas de belleza sobrecogedora como By The Sea, con el humor y el punto justo de autocrítica, una sección rítmica metronómica a cargo del bajista Mat Osman y el batería Simon Gilbert, los teclados quirúrgicos de Neil Codling, los asombrosos riffs de un jovencísimo Richard Oakes y claro, la voz definitoria y carisma arrollador de un frontman que puso el mundo a sus pies: Brett Anderson. Un disco que ahora será celebrado como merece en una noche de “drama y sexo, pobreza y pasión”, como definió el propio cantante a los temas sobre los que escribía. La pregunta a hacerse a partir de ahora, pues, no será dónde estabas el 2 de septiembre de 1996, sino dónde estarás el 19 de mayo de 2022.

Datos del concierto de Suede

JUEVES 19 DE MAYO DE 2022 – BARCELONA (RAZZMATAZZ)

Las entradas estarán a la venta en DICE a partir del viernes 9 de julio al precio de 40 € más gastos de distribución.