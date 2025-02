Suede lanza el tema inédito «Blinded» en el «Sci-Fi Lullabies Vol.2» para Record Store Day 2025

Suede ha anunciado el lanzamiento de un tema inédito, Blinded, que formará parte de su nueva colección Sci-Fi Lullabies Vol.2. Esta compilación de 19 pistas, seleccionada por el líder Brett Anderson, abarca el periodo de 1997 a 2023 y se publicará en formato doble LP para el Record Store Day 2025 el 12 de abril.

La primera edición de Sci-Fi Lullabies, publicada en 1997, se convirtió en un referente al incluir caras B de los primeros tres álbumes de Suede. Esta nueva entrega, en cambio, recoge bonus tracks desde el álbum Head Music hasta Autofiction, lanzado en 2022. Además, Blinded hará su primera aparición oficial en este álbum, aunque Suede ya la tocó en directo una vez en 2019.

En palabras de la banda, «Esta nueva colección de caras B y bonus tracks ha sido cuidadosamente seleccionada por Brett Anderson y presenta el tema inédito Blinded. Este doble LP estará disponible en vinilo transparente. No te lo pierdas – encuentra tu tienda de discos independiente en recordstoreday.co.uk».

El impacto de este lanzamiento no es menor. La colección original Sci-Fi Lullabies recibió elogios de la crítica y se posicionó en el número nueve de las listas de álbumes del Reino Unido. La expectativa es alta para esta segunda entrega, que promete ser un tesoro para los fans y coleccionistas.

Suede: La evolución de los pioneros del Britpop

Formada en Londres en 1989, Suede emergió como una de las bandas más influyentes del movimiento Britpop. Liderada por el carismático Brett Anderson y el talentoso guitarrista Bernard Butler, la banda lanzó su primer álbum homónimo en 1993, el cual fue aclamado por la crítica y ganó el premio Mercury.

Su segundo álbum, Dog Man Star (1994), es considerado una obra maestra, a pesar de la partida de Butler durante su grabación. El siguiente trabajo, Coming Up (1996), mostró a la banda en una nueva formación y produjo éxitos como Beautiful Ones y Trash, consolidando su estatus en el panorama musical.

A lo largo de los años, Suede continuó evolucionando su sonido con álbumes como Head Music (1999) y A New Morning (2002), aunque enfrentaron desafíos y una breve disolución en 2003. Sin embargo, regresaron en 2010 con una energía renovada, lanzando Bloodsports (2013), Night Thoughts (2016) y The Blue Hour (2018).

En 2022, lanzaron Autofiction, un álbum que fue bien recibido por su vuelta a un sonido más crudo y directo. La influencia de Suede se extiende más allá de su música, inspirando a una generación de artistas y dejando un legado duradero en la cultura musical.

Tracklist de Suede – Sci-Fi Lullabies Vol.2

‘The Sadness In You, The Sadness In Me’

‘Dawn Chorus’

‘Let Go’

‘Crackhead

‘Cheap’

‘Simon’

‘What Violet Says’

‘Still Waiting’

‘Manipulation’

‘You Don’t Know Me’

‘Days Like Dead Moths’

‘Since You Went Away’

‘Heroin’

‘Leaving

‘God’s Gift’

‘There Is No Me If There Is No You’

‘Darkest Days’

‘The Prey’

‘Blinded’

Comparte tus opiniones en CrazyMinds, nuestras redes sociales (Instagram, Twitter o Bluesky) o nuestro canal oficial de Whatsapp.