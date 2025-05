Suede marca una nueva era con «Antidepressants», un himno post-punk cargado de intensidad

Suede está de vuelta con Antidepressants, su nuevo sencillo que adelanta lo que será su décimo álbum de estudio, aún sin título ni fecha confirmada. Estrenado en vivo durante su actuación en el Isle of Wight Festival el 22 de junio de 2024 y lanzado oficialmente como video en directo el 12 de mayo de 2025, grabado en el Alexandra Palace Park de Londres, este tema consolida la dirección cruda y audaz que Suede exploró en su aclamado Autofiction (2022). Con un sonido que evoca el post-punk y la energía visceral de sus inicios, Antidepressants promete ser el comienzo de una etapa experimental para la banda liderada por Brett Anderson.

Un regreso a la crudeza con ecos de The Fall

Antidepressants irrumpe con guitarras post-punk afiladas y un Brett Anderson que alterna entre un estilo en el que parece estar recitando más que cantando y un coro contundente que captura la esencia de Suede: melancolía envuelta en majestuosidad. Según The Quietus, el tema, grabado en vivo en el Alexandra Palace durante la gira con Manic Street Preachers en julio de 2024, tiene una peso que recuerda a Fall Sound de The Fall (2007), pero con el sello distintivo de Suede: una mezcla de oscuridad y esperanza. Richard Oakes aporta un solo de guitarra dulce pero incisivo, mientras la batería de Simon Gilbert y el bajo de Mat Osman sostienen el ritmo principal.

El video en directo, dirigido por Katie McQuillan, captura la intensidad de Anderson en el escenario con una estética provocadora que, junto con la declaración de Anderson a NME de que el nuevo disco será “mucho más experimental”, ha avivado la expectación por lo que Suede tiene preparado.

Un fenómeno en directo y una promesa de futuro

Antidepressants debutó en el Isle of Wight Festival 2024, donde Suede encabezó el escenario Big Top. Anderson presentó la canción como parte de su décimo álbum, según NME, y su interpretación fue recibida con entusiasmo, con fans en Reddit comparándola con el post-punk de Siouxsie and the Banshees y Magazine por su energía infecciosa. La canción también se interpretó en otros conciertos, como en Llangollen y el Movistar Arena de Santiago, Chile, el 13 de marzo de 2025, según videos en YouTube. Estas actuaciones han consolidado su carácter de himno en directo, con un coro que invita a cantar a pleno pulmón.

El sencillo refleja la evolución de Suede desde su regreso en 2010. Tras el éxito de Autofiction, que NME calificó como un regreso al “garaje para hacer ruido”, Antidepressants mantiene esa crudeza pero añade una capa de introspección. Anderson explora temas de lucha personal y resiliencia, equilibrando la oscuridad con momentos de luz, una característica clave de la banda. Aunque no se ha anunciado una fecha de lanzamiento en plataformas de streaming, The Quietus informó que “más anuncios llegarán pronto”, lo que sugiere que el décimo álbum podría llegar antes de finales de 2025.

Suede continúa su agenda con fechas europeas en el verano de 2025, incluyendo sus actuaciones en el Spring Festival de Alicante los días 30 y 31 de mayo y en el Mallorca Live Festival el 14 de junio.

Suede: pioneros del Britpop con un legado inquebrantable

Suede, conocida como The London Suede en Estados Unidos debido a una disputa legal, es una de las bandas más influyentes del rock alternativo británico. Formada en Londres en 1989 por Brett Anderson (voz), Mat Osman (bajo), Simon Gilbert (batería), y originalmente Justine Frischmann (guitarra) y Bernard Butler (guitarra), Suede irrumpió en la escena con un sonido que fusionaba glam rock, post-punk y lirismo poético. Tras la salida de Frischmann y la llegada de Butler como compositor principal, la banda se convirtió en un pilar del Britpop, aunque siempre se distanció del término.

El debut de Suede, Suede (1993), fue un éxito inmediato, alcanzando el número 1 en el UK Albums Chart y ganando el Mercury Music Prize. Con sencillos como The Drowners, Metal Mickey, y Animal Nitrate, la banda fue aclamada por Melody Maker como “la mejor banda nueva de Gran Bretaña”. Su segundo álbum, Dog Man Star (1994), considerado por muchos su obra maestra, presentó un sonido más denso y orquestal, pero marcó la salida de Butler tras tensiones internas. Richard Oakes, un joven fan de 17 años, lo reemplazó, y Neil Codling se unió como teclista, consolidando la formación clásica.

Coming Up (1996) fue un triunfo comercial, con hits como Trash y Beautiful Ones, mientras que Head Music (1999) experimentó con sintetizadores. Sin embargo, A New Morning (2002) recibió críticas mixtas, llevando a la disolución de la banda en 2003. Tras una reunión en 2010, Suede regresó con Bloodsports (2013), seguido de Night Thoughts (2016), The Blue Hour (2018), y Autofiction (2022), este último elogiado por NME como un retorno a su energía cruda. Su discografía incluye también compilaciones como Sci-Fi Lullabies (1997) y Sci-Fi Lullabies Vol. 2 (2025), lanzada para el Record Store Day.

Con Antidepressants y un décimo álbum en camino, Suede demuestra que sigue siendo una fuerza creativa. Su capacidad para reinventarse, como destacó Anderson en una entrevista con The Guardian—“Quiero pensar que nuestro trabajo más audaz está por venir”—los mantiene relevantes. La banda, completada por Oakes, Osman, Gilbert, y Codling, continúa girando, con fechas confirmadas en Europa para 2025, consolidando su legado como pioneros que nunca se conforman.

