Suede publicará un libro con fotografías tomadas por Simon Gilbert en sus primeros años

Título del libro: So Young: Suede 1991-1993

Artista: Suede

Fecha de publicación: 8 de octubre

Sobre el libro: Este libro de fotografías recopilado por el baterista Simon Gilbert documenta su estancia en la banda entre los años 1991 y 1993, cuando lanzaron su álbum debut que les llevó al número uno de las listas.

¿Qué nos dice su autor? En la descripción, afirman que “es una rica colección de fotografías de archivo nunca antes vistas que captura a Suede en cada momento de sus años de formación”.

El propio Gilbert añade que “es el libro que ha estado en mi cabeza durante más de treinta años. Cuando me estaba metiendo en la música, estaba más interesado en ver bandas alejadas de las luces brillantes de Top of the Pops. Las fotos de los Pistols en el pub o The Clash en un puesto de control en Belfast me fascinaron y me llenaron de visiones de lo que realmente era estar en una banda.

Cuando tuve la oportunidad de hacer precisamente eso en 1991, me aseguré de que estuviéramos armados con cámaras para captar todos los pequeños detalles de la vida en la carretera, en el estudio y más allá. El confinamiento reciente me dio tiempo para armar el libro. Leer mis diarios y encontrar las fotos correspondientes ha sido una experiencia maravillosa, que me llevó de vuelta a aquellos años”.

Sobre Suede

Grupo clave en los inicios del Brit-pop en los noventa, Suede logró que el rock alternativo británico se olvidara de las texturas ensoñadoras del shoegaze o el frenesí bailable de Madchester para restaurar algunas de las más entrañables convenciones del pop británico, como una imagen extravagante y andrógina o canciones perfectas de tres minutos. Pese a que aún antes de editar su primer sencillo la prensa musical ya los había proclamado como “la mejor banda nueva británica”, los Suede lograron sobreponerse a los vaivenes de la moda gracias al talento de sus compositores, el cantante Brett Anderson y el guitarrista Bernard Butler. Inspirándose en partes iguales en David Bowie y The Smiths, Anderson y Butler desarrollaron un sonido intenso y sensual, tan oscuro como melódico y deliberadamente pretencioso.