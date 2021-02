“Suena a despedida” es el nuevo single de Los Nastys

Los Nastys presentan hoy, 12 de febrero, su nuevo single Suena a despedida, con el sello El Volcán Música. Distanciándose del característico estilo garage de alta energía de sus dos primeros discos, vuelven con esta despedida algo más calmada. Los acompaña Antía Van Weill, de la banda Bifannah, para aportar un toque dulce y melancólico a la separación.

La puñalada que se siente en una despedida se hace literal en el videoclip de este nuevo single de Los Nastys. Dirigido por Alba Fredenand y Enrique Villaluenga, muestran en él el contraste del verano de los buenos momentos con el frío de los últimos instantes de la relación, que en este caso acaba en tragedia. Desamor, desencanto, olvido e incluso odio caben en esta ruptura de los madrileños. “Y no quise preguntar / No quiero saberlo / Si es tan fácil terminar / Y no volver a vernos”.

La banda cuenta así su visión del tema: “La vida son sentimientos encontrados. En una despedida, se encuentran las dos caras de la misma moneda. Cuando las cosas están jodidas, nada parece poder detener que ocurra lo inevitable. Y aquí están Los Nastys para vivirlo.”

Por suerte, esta despedida lo que realmente trae es el regreso del grupo madrileño. Parece que no abandonan del todo la Música para el Amor y la Guerra (2018), que complementaron en 2019 con la versión de Luis Miguel de Ahora Te Puedes Marchar y que siguen escrutando en este Suena a despedida.

Os dejamos con el videoclip de este nuevo single.