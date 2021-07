Sufjan Stevens y Angelo De Augustine publicarán un álbum colaborativo en septiembre

Los estadounidenses Sufjan Stevens y Angelo De Augustine han anunciado su colaboración para un nuevo álbum, A Begginers’ Mind. El trabajo saldrá a la luz el próximo 24 de septiembre a través de Asthmatic Kitty Records. A modo de adelanto el dúo ha compartido dos de los 14 temas que componen el disco: Olympus y Reach Out, este último con vídeo incluido.

Stevens y De Augustine cuentan que el álbum se forjó durante una sesión de composición de un mes que pasaron ambos al norte de Nueva York. En un comunicado, los compañeros de sello apuntan que se dieron cuenta de que sus composiciones se inspiraban en las películas que veían al final de sus jornadas. Así pues, el producto final está “basado (ligeramente) en películas (en su mayoría) populares: de alto nivel, de bajo nivel y todo lo que hay en medio“.

Según cuentan, Stevens y De Augustine, A Begginers’ Mind es un compendio de composiciones folk en forma de “indagación filosófica divagante“. “Los puntos de la trama, los resúmenes de las escenas y los personajes principales se ven a menudo desplazados por interpolaciones esotéricas que plantean la pregunta más importante: ¿qué significa ser humano en un mundo roto?“, indican ambos compositores.

El listado de canciones de A Begginers’ Mind es el siguiente:

1. Reach Out

2. Lady Macbeth In Chains

3. Back To Oz

4. The Pillar Of Souls

5. You Give Death A Bad Name

6. Beginner’s Mind

7. Olympus

8. Murder And Crime

9. (This Is) The Thing

10. It’s Your Own Body And Mind

11. Lost In The World

12. Fictional California

13. Cimmerian Shade

14. Lacrimae