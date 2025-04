Sufjan Stevens reedita «Carrie & Lowell» por su décimo aniversario

Sufjan Stevens vuelve a ser noticia en estos días. Nos encantaría anunciar un nuevo trabajo o gira, pero por el momento traemos algo que igualmente gustará a los acérrimos del cantante estadounidense.

Estamos celebrando el décimo aniversario de su disco más personal: Carrie & Lowell ( 2015 vía Asthmatic Kitty Records) supuso algo más que una consagración.

Fue una revelación, el conocer su fuero interno, su historia. Si Sufjan nunca ha tenido pudor en mostrar su lado más íntimo a nivel compositivo, con este largo di un paso al frente, se desnudó al completo y nos dejó no solo uno de los mejores discos del año, sino de la década. Nunca podremos olvidar aquella noche en el Circo Price presentando este álbum.

Ahora, diez años después, relanza este álbum a través de su sello discográfico, con una edición muy especial.

¿Qué tiene de especial el nuevo Carrie & Lowell, de Sufjan Stevens?

Si ya en si estamos hablando de una obra maestra, la nueva edición nos trae siete canciones extra. En este caso, cinco de ellas son versiones demo de canciones que contiene ya el álbum como 4th of July o Should Have Known Better además de la Mistery of Love o Wallowa Lake Monster, una cara b que se incluye en The Greatest Gift, que vio la luz en 2017.

Además, esta nueva edición viene con un libreto de más de cuarenta páginas con fotografías y textos que ayudan a comprender la relevancia de este disco para él y para la historia de la música. Sabemos que todo lo que toca Sufjan Stevens es puro arte y delicadeza.

Así si queda el tracklist al completo:

01 “Death With Dignity”

02 “Should Have Known Better”

03 “All Of Me Wants All Of You”

04 “Drawn To The Blood”

05 “Eugene”

06 “Fourth Of July”

07 “The Only Thing”

08 “Carrie & Lowell”

09 “John My Beloved”

10 “No Shade In The Shadow Of The Cross”

11 “Blue Bucket Of Gold”

12 “Death With Dignity” (Demo)

13 “Should Have Known Better” (Demo)

14 “Eugene” (Demo)

15 “The Only Thing” (Demo)

16 “Mystery Of Love” (Demo)

17 “Wallowa Lake Monster” (Version 2)

18 “Fourth Of July” (Version 4)

El disco se podrá tener a partir del 30 de mayo a través de su propio sello discográfico. Sin duda, una reedición especial para un trabajo único.