«Sugar Like That», el sencillo que adelanta el próximo álbum de Gin Wigmore

Dice la mítica frase que «La venganza es un plato que se sirve mejor frío» para referirse a que la mejor manera de castigar de alguien es no hacerlo en caliente a fin de causar más daño y disfrutar con ello. Pero también es cierto que a veces «la venganza sabe mejor caliente, como un plato de sopa».

Partiendo de esta doble interpretación, la neozelandesa Gin Wigmore ha lanzado como adelanto de su próximo álbum, Sugar Like That, un sencillo que narra la singular y dulce venganza de una poderosa mujer a la que todos tratan de negar: «Ella tiene una navaja (…) Es una rebelde (…) una renegada (…) Ella está haciendo que las cabezas giren por todos lados…»

Wigmore saltó a la fama tras lograr el primer premio en el Concurso Internacional de Composición de Canciones de 2004 en Nueva York con Hallelujah, un lamento profundamente personal hacia el padre fallecido cuando ella tenía 16 años.

Su estilo folk-pop emocional e inteligente, junto a su peculiar voz, convierten a Gin en una solista distinta. Personalmente debo reconocer que siempre he adorado a las mujeres que cantan a través de voces poco convencionales. Me sorprende pues que Gin no sea una gran estrella fuera de Nueva Zelanda.

Sinceramente es uno de los talentos más subestimados que existen. Tiene una voz muy poderosa con registros únicos y diferenciales. Es por ello que vocalmente se encuentra entre mezzosoprano y soprano y sus registros van desde Macy Gray hasta Debbie Harry y Edith Piaf. Muchos la comparan con Amy Winehouse.

Musicalmente fluctúa entre Feist y Broken Social Scene hasta llegar a Fiona Apple. Líricamente es capaz de pasar del dolor a la felicidad. Si alto grado de capacidad interpretativa y compositiva es fascinante. Ella misma se dice: «Soy como un whisky seco. Mis historias son simples, directas y contundentes. Quiero llegar a la gente, pero al mismo tiempo me gusta aportar misterio. A veces todos necesitamos hacernos preguntas y cuestionar cosas».

Sugar Like That es una pista distinta, poderosa, intensa y critica. Va directa a la yugular masculina. Se construye a base de una guitarra eléctrica pesada y contundente al ritmo de una batería grunge. Junto a la voz se expresa la intensidad de las relaciones y se ofrece una clara advertencia sobre aquellos hombres que dan mala reputación a todos al resto.

Lamentablemente no hay videoclip promocional de Sugar Like That, ni tampoco fecha prevista para el lanzamiento del nuevo álbum. De momento debemos contentarnos con ver y oír clips o álbumes pasados que siempre vienen bien recordar. Aunque las referencias a Amy Winehouse están justificadas, creo que Gin es un talento excepcional y por derecho propio… Sus videos y canciones lo demuestran.