Sum 41 dice adiós tras 27 años de carrera

Una de las bandas más emblemáticas del punk rock canadiense ha decidido poner punto final a su trayectoria. Sum 41 ha anunciado que se separará después de lanzar su octavo y último álbum, titulado Heaven :x: Hell, y realizar una gira mundial final como cabeza de cartel para celebrar su carrera.

El nuevo disco saldrá el próximo 13 de octubre y contendrá 12 canciones que mezclan influencias del metal, el pop y el hip hop. El álbum fue producido por el líder de la banda, Deryck Whibley, y mezclado por Andy Wallace, conocido por su trabajo con bandas como Nirvana, Foo Fighters o Linkin Park.

La gira final se llamará «The Last Goodbye Tour» y comenzará el 1 de noviembre en Los Ángeles. La banda contará con invitados especiales como The Offspring, Rise Against y Billy Talent. La gira pasará por más de 30 países, incluyendo Canadá, Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Japón y Australia. Los detalles de las fechas y los lugares se anunciarán pronto.

Un legado de más de 15 millones de discos vendidos

Sum 41 se formó en 1996 en Ajax, Ontario, por Deryck Whibley (guitarra rítmica, teclados, voz principal), Dave «Brownsound» Baksh (guitarra solista), Jason «Cone» McCaslin (bajo) y Steve «Stevo» Jocz (batería). En 1999 firmaron un contrato discográfico internacional con Island Records y lanzaron su álbum debut, All Killer No Filler, en 2001. El primer sencillo del álbum, Fat Lip, fue un éxito rotundo y se convirtió en el más exitoso de la banda hasta la fecha.

Desde entonces, la banda ha lanzado siete álbumes de estudio, dos álbumes en vivo, un álbum recopilatorio, dos EPs y 23 sencillos, y ha vendido más de 15 millones de discos en todo el mundo. La banda ha sido nominada siete veces a los premios Juno y ha ganado dos veces (grupo del año en 2002 y álbum de rock del año por Chuck en 2005). También fue nominada a un premio Grammy por mejor interpretación de hard rock / metal por la canción Blood in My Eyes.

La banda ha vivido muchas experiencias juntas, tanto buenas como malas, y ha evolucionado mucho musicalmente. En 2013, el baterista original Steve Jocz dejó la banda y fue reemplazado por Frank Zummo. En 2014, el guitarrista Dave Baksh regresó a la banda después de haberla abandonado en 2006. En 2019, la banda lanzó su séptimo álbum, Order in Decline, que fue aclamado por la crítica y los fans.

Un adiós agradecido a sus fans

Los miembros de la banda expresaron su gratitud a sus fans por su apoyo a lo largo de su carrera y afirmaron que estar en Sum 41 les trajo algunos de los mejores momentos de sus vidas. El líder de la banda, Deryck Whibley, dijo que la decisión de separarse fue difícil pero necesaria para preservar su amistad y su salud mental. También dijo que quería terminar con un álbum diverso y potente que reflejara su legado.

La banda compartió un video teaser del último álbum y un mensaje para sus fans en sus redes sociales. En el video se puede ver un collage de imágenes de la banda a lo largo de los años, acompañado de una canción inédita. En el mensaje, la banda dijo que este era el final de un capítulo, pero no el final de la historia, y que esperaban ver a sus fans en su última gira.