Superchunk regresa con fuerza: “Songs in the Key of Yikes” llega en agosto

La icónica banda de indie rock Superchunk ha anunciado su decimotercer álbum de estudio, Songs in the Key of Yikes, que verá la luz el 22 de agosto de 2025 a través de Merge Records. Este nuevo trabajo, descrito como visceral, atemporal y pegajoso, promete ser un bálsamo catártico para los tiempos actuales, con el sencillo principal Is It Making You Feel Something liderando la carga. Acompañado de una gira por Estados Unidos y colaboraciones destacadas, el disco marca la incorporación oficial de la baterista Laura King y refuerza la relevancia de la banda tras más de tres décadas de carrera. A continuación, desglosamos todos los detalles de este lanzamiento que ya genera expectación.

Un grito luminoso en la oscuridad: La creación de Songs in the Key of Yikes

Songs in the Key of Yikes es el sucesor de Wild Loneliness (2022) y llega en un momento en que Superchunk reflexiona sobre el papel del arte en tiempos de crisis. Según Mac McCaughan, vocalista y guitarrista, el álbum aborda la idea de que “siempre hay algo que cada persona enfrenta en silencio, pero también hay cosas que nos afectan a todos juntos. ¿Qué valor tiene el arte ante esto y dónde se encuentra la felicidad? No lo sé”. Este cuestionamiento se traduce en un sonido descrito como “triunfante y brillante en la oscuridad”, con ecos de su clásico Majesty Shredding pero en una versión más intensa. Grabado con los ingenieros Paul Voran y Eli Webb, y mezclado por Mike Montgomery (The Breeders, Protomartyr), el álbum cuenta con colaboraciones de Rosali Middleman (Bruised Lung y Everybody Dies), Bella Quinlan y Holly Thomas de Quivers (Cue), y la bajista de gira Betsy Wright (Care Less). La banda destaca que el disco es una celebración de la creación artística sin pretensiones, manteniendo su esencia visceral y accesible.

Is It Making You Feel Something: Un himno para no dudar

El sencillo principal, Is It Making You Feel Something, es un arranque enérgico que establece el tono del álbum. Mac McCaughan explica que la canción trata sobre “no cuestionarse demasiado en el proceso de escribir música y letras, que siempre invita a la duda. Es preguntarse ‘¿quién necesita esto y para qué sirve?’, pero también evitar ponerse metas tan altas que nunca empieces. ‘¿Te hace sentir algo?’ Esa es una buena base para comenzar”. El tema, descrito como un himno que transforma el potencial de la alegría en algo tangible, se sumerge en “aguas contaminadas por la falsedad” para emerger con una joya sonora. Aunque no hay videoclip oficial aún, Superchunk ha lanzado un audio oficial en YouTube y un vinilo de 7 pulgadas de edición limitada que incluye Is It Making You Feel Something junto con un lado B exclusivo, Sirens & Lights. Además, los sencillos previos Bruised Lung (con Rosali) y Everybody Dies ya habían dado un adelanto de la dirección del álbum, consolidando su energía cruda y emotiva.

Gira por Estados Unidos: El rugido en vivo de Superchunk

Para respaldar el lanzamiento de Songs in the Key of Yikes, Superchunk emprenderá una gira por Estados Unidos en otoño de 2025. El tour comenzará el 5 de septiembre en Richmond, Virginia, y recorrerá ciudades como Washington D.C., Nueva York (en el Bowery Ballroom el 11 de septiembre), Boston, Pittsburgh, Seattle y Los Ángeles, entre otras. Las fechas de septiembre contarán con el apoyo de Tee Vee Repairmann, mientras que en octubre se unirá Case Oats, una nueva incorporación a Merge Records. Por el momento, no hay fechas confirmadas en España ni menciones de presentaciones en festivales europeos, pero los fans españoles estarán atentos a posibles anuncios futuros, dado el historial de la banda en escenarios internacionales.

Tracklist de Superchunk – Songs in the Key of Yikes

Is It Making You Feel Something

Bruised Lung

No Hope

Care Less

Climb the Walls

Cue

Everybody Dies

Stuck in a Dream

Train on Fire

Some Green

Una trayectoria inquebrantable: La historia de Superchunk

Formada en 1989 en Chapel Hill, Carolina del Norte, Superchunk es una de las bandas más influyentes del indie rock estadounidense. Con Mac McCaughan (guitarra y voz), Laura Ballance (bajo), Jim Wilbur (guitarra) y, ahora, Laura King (batería), la banda ha mantenido una carrera coherente y apasionada. Desde su primer sencillo de 7 pulgadas en 1989, han evolucionado desde un sonido punk crudo hasta obras más pulidas y experimentales, sin perder su energía característica. Álbumes como No Pocky for Kitty (1991), On the Mouth (1993) y Here’s Where the Strings Come In (1995) los consolidaron como pilares del género, mientras que trabajos posteriores como Majesty Shredding (2010) y What a Time to Be Alive (2018) mostraron su versatilidad. Además, McCaughan y Ballance fundaron Merge Records, un sello que ha impulsado carreras de bandas como Arcade Fire y Neutral Milk Hotel.

Su discografía incluye 12 álbumes de estudio previos a Songs in the Key of Yikes, además de recopilaciones como Misfits & Mistakes: Singles, B-sides & Strays 2007-2023 (2023), que ofreció más de dos horas de rarezas. La banda ha sabido mantenerse fiel a su ethos DIY mientras explora nuevos sonidos, colaborando con artistas como Angelique Kidjo o New Order en escenarios compartidos. Con Songs in the Key of Yikes, Superchunk no solo reafirma su legado, sino que demuestra que su chispa creativa sigue tan viva como en sus inicios, lista para resonar con nuevas generaciones de oyentes.

