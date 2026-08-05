Susanna Hoffs, la voz y guitarrista de The Bangles, ha anunciado The List, su primer álbum de material original en 14 años. Compuesto por 12 canciones y coproducido junto a CJ Camerieri, el disco llegará el 18 de septiembre a través de Baroque Folk, el sello propio de Hoffs, y reúne colaboraciones de Rufus Wainwright, Edie Brickell, Dan Wilson y otros nombres del pop de autor estadounidense.

Doce canciones, una mesa de cocina y los amigos de siempre

Hoffs ha definido The List como el resultado de “reunirse alrededor de una mesa con los amigos más cercanos y compartir las historias de la propia vida”. El primer capítulo de ese relato ya se puede escuchar: “Casablanca”, el tema que abre el disco, está inspirado en un revisionado de la película homónima y en una anécdota muy concreta, un paseo de Hoffs por el Barrio Francés de Nueva Orleans junto a Bob Weir en 1988, que terminó rodeada por un enjambre de Deadheads. La canción está escrita junto al compositor Dan Wilson y al propio Camerieri, productor del álbum y músico habitual de nombres como Bon Iver o yMusic, el colectivo de cámara con el que suele colaborar como trompetista.

La lista de colaboradores de The List es extensa y variada: además de Rufus Wainwright y Edie Brickell, participan Greg Leisz, Ryan Lerman, Desure, Jesse Harris, Ny Oh, Grant Milliken, Larry Golding y Spencer Zahn, compositor conocido por su trabajo entre el jazz y la música ambiental. El tracklist completo incluye “Casablanca”, “Where Do We Go”, “None Of Them Were You”, “Time”, “Bad Case of Loneliness”, “Learn A Lesson Twice”, “Fool”, “Vertigo”, “This Island”, “Good Luck”, “Without You” y “What Are Wings For”. Para presentarlo en directo, Hoffs saldrá de gira con una banda formada por Camerieri, Lerman, Zahn y JT Bates, con fechas confirmadas en Estados Unidos entre septiembre y octubre, incluyendo una residencia de cinco noches en el neoyorquino The Carlyle y paradas en los festivales Sea.Hear.Now y Oceans Calling, estas últimas compartiendo cartel con Billy Idol. Por el momento no hay fechas anunciadas fuera de Estados Unidos.

Catorce años sin canciones nuevas (pero sin parar de trabajar)

Que The List sea su primer disco de canciones originales en 14 años no significa que Hoffs haya estado inactiva. En 2021 publicó Bright Lights, un álbum de versiones; en 2023 llegó The Deep End, otra colección de covers producida por Peter Asher, con relecturas de temas de los Rolling Stones o Lesley Gore; y en 2024 sorprendió con The Lost Record, un disco de canciones propias grabado 25 años atrás y que había permanecido inédito hasta entonces. The List es, por tanto, el primer conjunto de composiciones enteramente nuevas que Hoffs firma desde hace más de una década, y el título mismo, con esa estructura de “lista” de historias por contar, funciona casi como una declaración de intenciones tras tantos años revisitando repertorio ajeno o material del pasado.

De la MTV de los 80 a la mesa de la cocina: la trayectoria de Susanna Hoffs

Susanna Hoffs cofundó The Bangles en Los Ángeles a comienzos de los 80 junto a las hermanas Vicki y Debbi Peterson, y con himnos como “Manic Monday” (escrito por Prince), “Walk Like An Egyptian” y “Eternal Flame” convirtió al grupo en una de las bandas femeninas más exitosas de la MTV. Tras la disolución de la banda en 1989 y una etapa en solitario durante los 90, Hoffs participó en la reunión de The Bangles en los 2000, con álbumes como Doll Revolution (2003) y Sweetheart Of The Sun (2011), su último disco de material propio con el grupo. Su inquietud creativa, además, no se limita a la música: en 2023 debutó también como novelista con This Bird Has Flown, con el que ya trabaja en una segunda entrega. Puedes repasar su faceta como colaboradora en nuestra crónica sobre “A Ghost”, el single de Travis en el que también prestó su voz.

Ese ir y venir entre banda y carrera en solitario, entre versiones y composición propia, es precisamente el terreno en el que ahora aterriza The List. Después de años explorando el cancionero ajeno y de desempolvar grabaciones de juventud, Hoffs vuelve a sentarse a escribir sobre su propia vida, con nombres como Rufus Wainwright (que este mismo año revisitaba a Kurt Weill en un ambicioso tributo orquestal) sumándose a la conversación. El resultado promete ser el disco más personal de Hoffs en mucho tiempo, construido, según sus propias palabras, como quien comparte anécdotas alrededor de una mesa con la gente que mejor la conoce.

▶ “The List” — Susanna Hoffs | 18 de septiembre de 2026 | Baroque Folk

¿Qué crees que puede aportar una lista de colaboradores tan variada, de Rufus Wainwright a Edie Brickell, al sonido de una artista tan asociada a The Bangles?

Comparte tus opiniones en CrazyMinds, nuestras redes sociales (Instagram, Twitter, Bluesky o Telegram) o nuestro canal oficial de Whatsapp.