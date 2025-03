Suzanne Vega anuncia «Flying With Angels» tras una década de espera

Suzanne Vega regresa con fuerza tras más de una década de silencio con el anuncio de su nuevo álbum Flying With Angels. El álbum, que saldrá a la venta el 2 de mayo, se compone de canciones que exploran diversas luchas, desde la supervivencia hasta el deseo de ayudar a otros.

El primer sencillo del álbum, Speakers’ Corner, destaca por su mensaje reflexivo sobre el uso y abuso de las redes sociales como plataforma para expresar opiniones. En palabras de Vega, «Este es un momento en el que la gente dice mucho, pero a veces no tienen sentido o no dicen la verdad. La gente debería ser responsable de lo que dice».

Vega también ha anunciado una gira por el Reino Unido para promocionar el álbum, con paradas en ciudades como Liverpool, Cambridge y Bristol, concluyendo en el Royal Albert Hall de Londres. La cantante Katherine Priddy será la invitada especial en estos shows y las entradas saldrán a la venta el 7 de marzo.

La carrera de Suzanne Vega: de Luka a Flying With Angels

Suzanne Vega, nacida en 1959, se destacó en la escena musical de los años 80 con su distintiva voz y su estilo folk-pop. Su álbum debut homónimo de 1985 fue un éxito inmediato, seguido por el icónico Solitude Standing de 1987, que incluía los éxitos Luka y Tom’s Diner.

A lo largo de su carrera, Vega ha lanzado numerosos álbumes que han consolidado su reputación como una de las cantautoras más influyentes de su generación. Su capacidad para combinar letras profundas con melodías irresistibles ha influenciado e inspirado a audiencias de todo el mundo.

En 2014, lanzó Tales from the Realm of the Queen of Pentacles, su último álbum de estudio antes del anunciado Flying With Angels. A pesar del tiempo transcurrido, su influencia y relevancia en la música contemporánea no han disminuido.

El regreso de Suzanne Vega con un nuevo álbum y gira muestra su compromiso continuo con su arte y sus seguidores, y promete ser un evento destacado en el calendario musical de 2025.

