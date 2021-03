Swans revela la lista de canciones de su siguiente LP

A través de redes sociales, Swans han dado a conocer la lista de canciones de su nuevo álbum, aún sin nombre o fecha de lanzamiento. Recordemos que fue en el 2019 cuando lanzaron Leaving Meaning, así que estamos ante un buen momento para escucharlo de nuevo.

En el video del anuncio, se puede ver la lista de canciones mientras alguien sobrescribe con marcador “Songs for new Swans album” (“Canciones para el nuevo álbum de Swans”), como siempre, lo más simple es lo mejor. No queda más que seguir atentos a sus redes sociales para conocer la fecha de lanzamiento y el nombre del nuevo álbum.

Os dejamos con este video que nos llena de expectativas a continuación: