Swim Deep anuncia nuevo álbum producido por Bill Ryder-Jones y gira por el Reino Unido

La banda de indie rock Swim Deep ha anunciado su cuarto álbum de estudio, titulado There’s A Big Star Outside, que saldrá a la venta el 7 de junio a través de Submarine Cat Records. El disco, que consta de 10 canciones, ha sido producido por el reconocido músico y productor Bill Ryder-Jones, que ha trabajado con artistas como Yard Act, The Wytches o Arctic Monkeys.

Como adelanto, Swim Deep ha compartido el primer sencillo del álbum, How Many Love Songs Have Died In Vegas?, una canción melancólica y reflexiva que explora los temas del amor, el matrimonio y la paternidad. El tema viene acompañado de un vídeo de estética retro, dirigido y filmado por Luca Bailey.

El líder de la banda, Austin ‘Ozzy’ Williams, ha explicado que la canción surgió después de “preguntarse si el matrimonio estaba condenado al fracaso, y estadísticamente destinado a morir, al igual que el de sus padres y el de los padres de todos sus amigos”. Sin embargo, Williams se niega a aceptar esas probabilidades y afirma su amor por su esposa, “la mejor persona del mundo”.

El álbum There’s A Big Star Outside es el sucesor de Emerald Classics, lanzado en 2019, y supone una nueva etapa en la evolución musical de Swim Deep, que ha experimentado con diferentes estilos y sonidos a lo largo de su carrera. Por ahora, os dejamos con el tracklist de su próximo trabajo.

1. ‘How Many Love Songs Have Died In Vegas?’

2. ‘Very Heaven’

3. ‘These Words’

4. ‘Robin’

5. ‘Don’t Make Me A Stranger’

6. ‘First Song’

7. ‘Big Star’

8. ‘It’s Just Sun In Your Eyes’

9. ‘So Long, So Far (Marble-Bellied Baby)’

10. ‘Fire Surrounds’