Swim Deep regresan con «Hum» y un renovado impulso creativo que apunta alto

Tras un periodo de cambios personales, nuevas alianzas creativas y una gira internacional que les devolvió la energía, Swim Deep están oficialmente de vuelta con Hum, su quinto álbum de estudio, previsto para el 19 de junio a través de Submarine Cat Records. El anuncio llega acompañado de “Pieces Of You”, un single luminoso y emocional que funciona como carta de presentación de una etapa marcada por la perseverancia, la paternidad y la búsqueda de un sonido más seguro de sí mismo.

“Pieces Of You” se construye desde un armazón de guitarras brillantes y una batería que avanza con determinación, mientras la voz de Austin “Ozzy” Williams recupera ese tono atmosférico que siempre ha distinguido a la banda. El tema, según explica el propio Williams, nace de un impulso de resistencia y de la necesidad de encontrar luz en los momentos difíciles, una línea temática que atraviesa todo el álbum. El videoclip, rodado en plena campiña inglesa bajo un cielo gris y embarrado, muestra al grupo intentando clavar una bandera con su logo original, una metáfora evidente de esta nueva etapa: volver a levantar algo propio, incluso cuando el terreno no acompaña.

El disco supone también la incorporación oficial de J.J. Buchanan como guitarrista y coautor, un fichaje que ha revitalizado la dinámica interna del grupo. Williams lo describe como “un compositor afilado y un guitarrista capaz de elevar cualquier idea”, y lo cierto es que su llegada ha acelerado el proceso creativo: Hum es el álbum que menos tiempo ha tardado en tomar forma desde el debut de la banda.

La banda acompañará el lanzamiento con una gira por Reino Unido entre septiembre y octubre de 2026, con paradas en Leeds, Manchester, Glasgow, Nottingham, Cardiff y dos noches consecutivas en el Moth Club de Londres. Un regreso a salas medianas que confirma que Swim Deep siguen siendo una referencia sólida dentro del indie británico contemporáneo.

Una década de evolución constante: la trayectoria de Swim Deep

Desde su irrupción a principios de la década de 2010, Swim Deep han sido una de las bandas más inquietas y mutables de la escena indie británica. Formados en Birmingham, debutaron en 2013 con Where the Heaven Are We, un álbum que los situó en la ola dream-pop y shoegaze que dominaba el indie de aquel momento. Canciones como “Honey” o “King City” los convirtieron en abanderados de una generación que buscaba melodías luminosas y guitarras envolventes, y los llevó a girar por Europa y Estados Unidos con una rapidez inusual para una banda tan joven.

Su segundo trabajo, Mothers (2015), supuso un giro radical hacia la psicodelia electrónica, con influencias que iban desde Primal Scream hasta los primeros MGMT. Aunque polarizó a parte de su base de fans, la crítica especializada —incluyendo medios como NME y The Line of Best Fit— destacó su valentía y su voluntad de no repetirse. Tras un periodo de cambios internos y cierta inestabilidad, regresaron en 2019 con Emerald Classics, un disco más terrenal y emocional que exploraba la nostalgia, la precariedad y la vida adulta desde una perspectiva honesta y sin artificios.

En 2024 publicaron There’s a Big Star Outside, un álbum que contó con la colaboración del productor y músico Bill Ryder-Jones, quien elogió públicamente la capacidad compositiva de Williams y la madurez del proyecto. Ese disco marcó un punto de inflexión: consolidó una identidad más introspectiva y abrió la puerta a la etapa que ahora cristaliza en Hum. Con la llegada de Buchanan, la paternidad de Williams y un proceso creativo más fluido, Swim Deep parecen haber encontrado un equilibrio entre ambición y vulnerabilidad, entre la energía juvenil de sus inicios y la profundidad emocional que han ido cultivando con los años.

A lo largo de más de una década, la banda ha demostrado una capacidad poco común para reinventarse sin perder su esencia. Su discografía —Where the Heaven Are We, Mothers, Emerald Classics, There’s a Big Star Outside y ahora Hum— funciona como un mapa de crecimiento personal y artístico, un recorrido que explica por qué siguen siendo una referencia para quienes buscan un indie británico que no tema evolucionar.

