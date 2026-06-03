Syd anuncia Beard, su tercer álbum en solitario y el primero desde Broken Hearts Club (2022), publicado el 17 de julio a través de Free Lunch/Warner. El disco llega acompañado del single «Callin’», con Blu June, y de una gira por el Reino Unido y Europa que arranca el 28 de agosto en el All Points East de Londres.

«Callin’» funciona como carta de presentación perfecta para lo que promete ser un disco sobre la autoafirmación. El single tiene esa cadencia de r&b noventero que Syd maneja mejor que casi nadie, con melodías que se instalan solas y una producción limpia, coproducida por la propia artista junto a Rodney Jerkins, Raphael Saadiq y Big Sean, entre otros. El título del álbum, Beard, lo explica ella misma: el vello del labio superior que la sociedad le enseñó a odiar y que ha decidido abrazar. De ahí al resto, todo encaja.

De Odd Future a arquitecta del r&b moderno

Syd (Syd Bennett, Los Ángeles, 1992) empezó como ingeniera de sonido y DJ en el colectivo Odd Future antes de cofundar The Internet, el grupo con el que definió una corriente entera del r&b alternativo. Con ellos publicó cuatro discos, de los cuales Ego Death (2015) les valió una nominación al Grammy y consolidó su reputación como productora y compositora de primer nivel. En paralelo, colaboró con Beyoncé, Kehlani, Disclosure y Lil Uzi Vert, entre muchos otros, construyendo un currículum transversal que muy pocos artistas de su generación pueden igualar.

Su carrera en solitario arrancó con Fin (2017) y se afianzó con Broken Hearts Club (2022), un disco recibido con cuatro estrellas en NME y considerado su trabajo más redondo hasta la fecha. Beard llega cuatro años después y, a juzgar por «Callin’», apunta a algo más personal todavía: un disco que convierte las inseguridades en material de construcción. El salto lógico de una artista que lleva una década reescribiendo las reglas del género desde dentro.

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