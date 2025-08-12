Sydney Minsky Sargeant brilla en solitario con «Summer Song»

Sydney Minsky Sargeant, líder de Working Men’s Club, ha dado un paso audaz con su nuevo sencillo en solitario, Summer Song, un adelanto de su esperado álbum debut, Lunga, que llegará el 12 de septiembre vía Domino Records. Este tema, impregnado de una atmósfera ambiental y psicodélica, combina guitarras etéreas y sintetizadores brillantes con letras introspectivas que reflejan un deseo de escapar de patrones mentales del pasado. Sargeant describe Summer Song como una evocación de liberación personal, marcando un tono más íntimo y melódico comparado con el sonido synth-pop de Working Men’s Club.

Lunga, coproducido con Alex Greaves, incluye canciones escritas desde la adolescencia de Sargeant en Todmorden, ofreciendo una mirada profunda a su búsqueda de sentido y conexión. El álbum, con influencias de Nick Drake y Bon Iver, promete ser un refugio sonoro frente al caos de las giras. Summer Song sigue a los sencillos I Don’t Wanna y Long Roads, consolidando la versatilidad de este joven de 23 años. Además, Sargeant forma parte del supergrupo Demise Of Love con Daniel Avery y James Greenwood.

Sargeant presentará Lunga en vivo en el Manchester Psych Fest el 30 de agosto y en Stone Nest, Londres, el 16 de septiembre. Los fans pueden reservar Lunga ahora, anticipando un debut que combina vulnerabilidad y ambición creativa.

El ascenso de Sydney Minsky-Sargeant: de Todmorden a la vanguardia musical

Sydney Minsky-Sargeant, el joven talento detrás de Working Men’s Club, ha forjado una carrera vibrante desde su adolescencia en Todmorden, Inglaterra. A los 17 años fundó la banda, que rápidamente captó atención por su mezcla de post-punk, synth-pop y electrónica bailable. Su debut, Working Men’s Club (2020), lanzado vía Heavenly Recordings, fue un éxito crítico, con singles como Valleys y Teeth que destacaron por su energía cruda y letras introspectivas. Sargeant, con su carisma y visión, llevó al grupo a giras internacionales y a escenarios como Glastonbury. Su habilidad para fusionar géneros, inspirada en actos como New Order y LCD Soundsystem, lo consolidó como una voz fresca en la escena indie británica, a pesar de los cambios de formación en la banda.

En 2022, Working Men’s Club lanzó Fear Fear, un segundo álbum más pulido y ambicioso que exploraba temas de alienación y consumismo, con tracks como Widow y Ploys que mostraban una evolución hacia texturas electrónicas más densas. Paralelamente, Sargeant ha explorado proyectos en solitario, culminando en su próximo álbum, Lunga (2025), bajo Domino Records, con sencillos como Summer Song y I Don’t Wanna. También forma parte de Demise Of Love, un supergrupo con Daniel Avery y James Greenwood, demostrando su versatilidad. A sus 23 años, Sargeant sigue siendo un artista inquieto, capaz de navegar entre el caos de la fama y la introspección creativa con una autenticidad que resuena.

