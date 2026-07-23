Sylvan Esso vuelven a poner nombre a su propio caos particular. El dúo de Durham formado por Amelia Meath y Nick Sanborn ha anunciado “Ow ∞”, su quinto álbum de estudio, que llegará el próximo 11 de septiembre a través de Psychic Hotline, el sello que ellos mismos fundaron en 2018. Se trata de su primer disco en cuatro años, desde No Rules Sandy (2022), y también el primero que publican íntegramente bajo su propio sello, sin ningún socio discográfico externo de por medio. En la ficha de Sylvan Esso en CrazyMinds puedes repasar toda su trayectoria y discografía.

El disco que más tiempo les ha llevado terminar

Junto al anuncio, la pareja ha compartido “Concrete Glen”, segundo adelanto del álbum tras “Hot Slob”, publicado el pasado mes de junio. La nueva canción, una especie de meditación nocturna y algo desconcertante, incorpora una muestra de “Svefn-g-englar” de Sigur Rós, banda que, según ha contado la propia Meath, marcó buena parte de sus sesiones de instituto adolescentes. “Ow ∞” ha nacido de un proceso de escritura especialmente largo para los estándares de la banda, con sesiones que se han prolongado de forma casi diaria en Betty’s, su estudio de Chapel Hill, desde 2022 hasta este mismo año. Antes de su publicación oficial, el disco podrá escucharse por completo el próximo 3 de septiembre en una serie de eventos de escucha organizados en ciudades como Londres, Dublín, Berlín, Ciudad de México, Tokio o Los Ángeles.

Una comunidad de colaboradores como nunca antes

El disco ha sido producido enteramente por Meath y Sanborn, aunque han reunido a su alrededor a la mayor comunidad de músicos invitados que jamás habían convocado para un solo trabajo, entre los que figuran Daniel Aged, BJ Burton, Matt Douglas (the Mountain Goats), Glenn Kotche (Wilco), Jake Luppen, TJ Maiani, James Mapley-Brittle, Buddy Ross, Jenn Wasner (Wye Oak) y Joe Westerlund. Esa amplitud de colaboradores, más propia de un proyecto colectivo que de un dúo, se refleja también en la instrumentación del disco, que combina batería en vivo a cargo de hasta seis músicos distintos con guitarra, bajo, teclados, vibráfono, vientos madera, órgano, piano y electrónica. Sobre su forma de trabajar en esta ocasión, Meath ha explicado su filosofía particular: «Una de mis formas favoritas de producir es tener una idea y luego quitar un tercio de ella. Eso hace que las cosas sean interesantes y que el oyente también tenga que ser creativo».

De aquel debut de 2014 a la mayoría de edad de Psychic Hotline

Sylvan Esso nació en 2013 de la unión entre la voz de Amelia Meath, entonces conocida por el trío folk Mountain Man y por su dúo yodel The A’s junto a Alexandra Sauser-Monnig, y la producción electrónica de Nick Sanborn, hasta entonces miembro de la banda Megafaun. Desde su álbum debut homónimo (2014), la pareja ha ido perfeccionando una fórmula que combina pop electrónico, letras afiladas y un directo especialmente enérgico, consolidándose como uno de los actos más queridos del indie estadounidense a través de discos como What Now (2017) o Free Love (2020), y multiplicando su influencia gracias al propio sello Psychic Hotline, que en CrazyMinds hemos seguido de cerca a través de colaboraciones como las de Kieran Hebden (Four Tet) y William Tyler, o Bon Iver y Ethan Gruska.

Que “Ow ∞” sea el primer álbum publicado íntegramente por Psychic Hotline confirma hasta qué punto Sylvan Esso ha convertido su propio sello en algo más que una simple plataforma para terceros: es ya la casa natural de su propia música. Tras el lanzamiento, la banda encadenará una gira de más de dos docenas de fechas por Norteamérica entre 2026 y 2027, con un nuevo formato de banda completa que ya presentaron durante una residencia semanal con entradas agotadas en el Sid the Cat Auditorium de Los Ángeles, con paradas confirmadas en el Brooklyn Paramount de Nueva York, el Salt Shed de Chicago o el Wiltern de Los Ángeles, además de la vuelta de su festival bienal Good Moon a Durham, del 8 al 10 de octubre, con Tyler Childers, Meshell Ndegeocello o MJ Lenderman entre los invitados.

Amelia Meath, además, sigue muy activa fuera de Sylvan Esso: este mismo año ha aparecido como colaboradora en “Need It”, el single de Cara Delevingne coescrito junto a Fiona Apple, una muestra más de la vigencia de su voz en el pop alternativo actual más allá de su proyecto principal.

▶ “Ow ∞” — Sylvan Esso | 11 de septiembre de 2026 | Psychic Hotline

¿Qué esperas de este nuevo álbum de Sylvan Esso, después de cuatro años y con la mayor comunidad de colaboradores que han reunido nunca? Con “Hot Slob” y “Concrete Glen” como primeras pistas, la cuenta atrás hasta el 11 de septiembre ya está en marcha. Cuéntanoslo en los comentarios o en nuestras redes sociales.

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