System of a Down anuncian un livestream para recaudar fondos para la rehabilitación de soldados armenios con lesiones traumáticas

System of a Down han anunciado los detalles de un evento especial de recaudación de fondos a través de un Livestream el sábado 30 de enero de 2021, que culminará con el estreno del vídeo musical de su reciente single Genocidal Humanoidz y que se emitirá exclusivamente en el canal oficial de YouTube de la banda. Con esta iniciativa, el grupo vuelve a dar un paso adelante para apoyar a su país de origen, Armenia, cuando más se necesita.

La banda pretende recaudar fondos para ayudar a los jóvenes heridos en el reciente conflicto armado en Armenia, de modo que puedan financiar prótesis, tratamientos avanzados y atención médica. Además, los fondos se destinarán a la introducción de una innovadora terapia láser para el tratamiento de las quemaduras químicas provocadas por las armas de fósforo blanco prohibidas.

El Livestream comienza a las 9am PT/12pm ET. La banda dará la bienvenida a una lista de invitados que se unirán a ellos para las entrevistas. Entre ellos se encuentran la representante de Armenia Fund USA, Maria Mehranian, el músico armenio-estadounidense Sebu Simonian, Araksya Karapetyan de Good Day LA, la Dra. Lilit Garibyan de Harvard (que lidera el programa de la Universidad de Harvard), Lilit Garibyan (que dirige la organización benéfica “Face of Angel”, que ha establecido tratamientos médicos con láser en Armenia y ahora pretende ofrecer tratamientos médicos con láser para cicatrices a los soldados con quemaduras y traumatismos), el parlamentario armenio Narek Mkrtchyan (que dirige el desarrollo de un nuevo laboratorio de prótesis de mano y una iniciativa con el Centro de Rehabilitación de Defensores de la Patria), y el director Adam Mason de Deep Sky Animation, que ayudó a crear el vídeo musical Genocidal Humanoidz.

A lo largo de la retransmisión en directo se mostrará un vídeo especial del teniente coronel Sargis Stepanyan, del Fondo de Héroes Heridos de Armenia, y otros vídeos de apoyo de amigos VIP de la banda. Como colofón del evento, el videoclip se estrenará en todo el mundo a las 11 de la mañana PT/2 de la tarde ET. Los espectadores pueden donar durante toda la transmisión en el canal de YouTube de la banda.

BIOGRAFÍA

La banda californiana de origen armenio System of a Down fue formada en el año 1994 y alcanzó el reconocimiento mundial con su segundo álbum, Toxicity, que fue publicado en el 2001. Poseedores de un particular e inclasificable estilo, la música del cuarteto de heavy metal ha recibido todo tipo de calificativos. Del nu metal al rock progresivo, con más de 40 millones de discos vendidos en todo el mundo, el grupo ha tenido diversos altibajos en su carrera debido al interés de sus miembros en expandir territorios musicales a través de otros proyectos creativos alternativos. De hecho, su último trabajo de estudio se publicó en el año 2005.

Fuente: Apple Music

DISCOGRAFÍA DE SYSTEM OF A DOWN

System of a Down (1998)

Toxicity (2001)

Steal This Album! (2002)

Mezmerize (2005)

Hypnotize (2005)

Puedes escuchar todos los álbumes de su discografía a través de diversas plataformas digitales de streaming como, por ejemplo, Apple Music.

IMPRESCINDIBLES

En Apple Music, puedes hacerte una idea de su sonido escuchando esta completa playlist en la han reunido las canciones más importantes de su carrera:

