Talking Heads anuncia una reedición de su álbum debut con material inédito y colaboraciones especiales

Talking Heads ha anunciado la reedición de lujo de su álbum debut Talking Heads: 77, que saldrá el 8 de noviembre. Esta edición incluirá un álbum en vivo inédito grabado en CBGB y 12 rarezas adicionales. Entre las novedades, destaca una versión acústica de Psycho Killer con la colaboración del fallecido Arthur Russell. David Byrne, líder de la banda, compartió en un comunicado su especial apego a esta versión, recordando la colaboración con Russell, conocido por sus discos eclécticos y su legado musical.

La reedición del debut de Talking Heads estará disponible en un set de cuatro LPs, que incluirá el álbum original remasterizado, rarezas y demos inéditos, y un álbum en directo exclusivo. Además, el set vendrá acompañado de un libro de 80 páginas con fotos, folletos, obras de arte y notas de los miembros de la banda y el ingeniero de grabación Ed Stasium. Entre las rarezas se encuentran versiones alternativas de Pulled Up y Psycho Killer.

Por si no puedes esperar, aquí tienes el disco original.

Tracklist de Talking Heads: 77 (Super Deluxe Edition) (2024 Remaster)

