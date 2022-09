Nuevo disco: The Tallest Man on Earth – «Too Late for Edelweiss»

El músico sueco Kristian Matsson -mejor conocido como The Tallest Man on Earth-, acaba de anunciar un disco con 10 versiones de canciones de diversos artistas, entre los que podemos encontrar a Bon Iver, Lucinda Williams, Yo La Tengo, the National, Hank Williams y más.

Para el 23 de septiembre y de la mano del sello Anti Records, llegarán a las plataformas digitales el nuevo material, del cual explicó: «El año pasado, pasé mucho tiempo de gira, pero también escribiendo y grabando un álbum del que estoy muy orgulloso y que eventualmente verá la luz. Pero en las horas de la madrugada entre viajes y sesiones, principalmente en mi casa en Suecia y en un Airbnb en Carolina del Norte, grabé algunas versiones de baja fidelidad aquí y allá. Muchas veces como un botón de reinicio para escribir mis propias canciones, para limpiarme el paladar del remolino en mi mente mientras escribía canciones. Un pequeño compendio de canciones que tenía en mente durante esas noches».

También ha anunciado conciertos en Europa, puedes ver las fechas a continuación:

Abril

12 – Copenhague, Dinamarca – Amager Bio

13 – Aarhus, Dinamarca – Voxhall

16 – Glasgow, Escocia – QMU

17 – Dublín, Irlanda – Vicar Street

18 – Mánchester, Inglaterra – Manchester Cathedral

19 – Leeds, Inglaterra – The Leeds Irish Centre

21 – Londres, Inglaterra – O2 Forum

22 – Bristol, Inglaterra – Trinity

24 – Ámsterdam, Países Bajos – Paradiso

25 – Amberes, Bélgica – De Roma

26 – París, Francia – La Cigale

27 – Lausana, Suiza – Les Docks

29 – Milán, Italia – Fabrique

30 – Múnich, Alemania – Freiheitshalle

Mayo

01 – Berlín, Alemania – Metropol

02 – Hamburgo, Alemania – Uebel & Gefahlrlich

03 – Malmö, Suecia – Plan-B

05 – Oslo, Noruega – Sentrum Scene

06 – Estocolmo, Suecia – Cirkus

09 – Gotemburgo, Suecia – Pustervik

Tracklist de Too Late for Edelweiss

01 För sent för Edelweiss

02 Metal Firecracker

03 Little Birdie

04 Then You Can Tell Me Goodbye

05 Blood Bank

06 Tears Are in Your Eyes

07 Fairest of the Seasons

08 Pink Rabbits

09 Lost Highway

10 In My Life