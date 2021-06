Con tantas imágenes de laboratorios, vacunas, científicos y así, era de esperarse que se utilizara esa ruta para videos u otras formas de expresión artística, y es así como Tame Impala nos acerca a su más reciente descubrimiento. Después de muchas pruebas y largas horas de investigación, nos comparten un video anunciando Rushium, un medicamento -ficticio, no nos hagamos ilusiones- que trata la metagrobolización del tiempo agudo en las células -ATMiC- y cuyas pruebas de la Fase 1 comienzan en septiembre por parte del laboratorio -también ficticio- AionWell® L.T.d.

Lo que Tame Impala nos quiere decir es que el tour para promocionar su nuevo álbum The Slow Rush comienza en septiembre y se extiende hasta noviembre, pero si nos queremos poner técnicos, es así como te lo receta el médico:



“AionWell® L.T.d, una compañía biofarmacéutica australiana de propiedad privada centrada en el desarrollo de la estabilización recombinante y la expansión del rebrote del espacio celular, ha anunciado hoy que Kevin Parker, D.B.A. “Tame Impala”, ha adquirido una participación minoritaria en el capital de AionWell® L.T.d y se ha asegurado una opción para adquirir el capital restante de la compañía. La opción se vuelve ejercitable al finalizar el ensayo de Fase I de Rushium® en el tratamiento de la Metagrobolización Aguda del Tiempo en Células (ATMiC) dentro de pacientes de 16 a 95 años de edad. ATMiC es una condición celular común dentro del núcleo supraquiasmático del cerebro, gran parte de la investigación sobre esta condición es de vanguardia y todavía se está realizando. Sobre la base de los hallazgos actuales, ATMiCpodría afectar a hasta la mitad de la población. Actualmente no hay medicamentos aprobados para esta condición y el único tratamiento es la atención de apoyo y el procedimiento mesotérmico de tercera dosis“.

Esperaremos más noticias de nuevos descubrimientos del laboratorio AionWell® L.T.d