Kevin Parker, líder de Tame Impala, ha confirmado un cambio de política: Tame Impala deja de firmar autógrafos y de posar para fotos a la puerta de hoteles o aeropuertos. Lo anunció este lunes, 8 de septiembre, a través de sus Instagram Stories, en pleno tramo norteamericano de la gira de Deadbeat.

El propio Parker explicó el motivo del cambio: no le molestaba tanto firmar en sí como el hecho de que algunos cazadores de autógrafos hayan empezado a valerse de niños para conseguir su rúbrica, algo que calificó de «totalmente fuera de lugar». En sus propias palabras, «no firmaré nada más ni haré fotos», así que pide a quien se lo cruce por la calle que no se lo tome como algo personal si les dice que no.

La decisión llega en plena gira de Deadbeat, quinto álbum de la banda, publicado el 17 de octubre de 2025 a través de Columbia Records, su primer disco para el sello. Esta misma noche, Tame Impala actúan en el Moda Center de Oregón, antes de cerrar la etapa estadounidense con paradas en Denver, Phoenix y Dallas. El tour ha incluido invitados como Djo (Joe Keery) y Jennie, de BLACKPINK, que en julio se subió al escenario del TD Garden de Boston para la versión conjunta de «Dracula».

Tame Impala también tienen ya cerrado su regreso a Reino Unido y Europa el próximo verano, con Wet Leg como teloneros: Mánchester y Londres a finales de mayo, seguidas de fechas en Róterdam, París, Colonia, Gdynia, Werchter y Lisboa.

De Perth a las arenas de EE.UU.: por qué Tame Impala deja de firmar autógrafos ahora

Parker lleva casi dos décadas construyendo el universo psicodélico de Tame Impala, desde Innerspeaker (2010) hasta el aclamado Lonerism, Currents y The Slow Rush, un recorrido que le ha reportado 13 premios ARIA y un Grammy por su colaboración con Justice en «Neverender». Con Deadbeat asentado en Columbia Records y una gira que llena arenas por todo Estados Unidos, la banda vive uno de sus momentos de mayor exposición pública, el mismo que, según reconoce el propio Parker, ha disparado el acoso de los cazadores de autógrafos hasta un punto que ya no está dispuesto a tolerar.

¿Te parece razonable que los artistas dejen de firmar autógrafos por el comportamiento de una minoría de fans?

Comparte tus opiniones en CrazyMinds, nuestras redes sociales (Instagram, Twitter, Bluesky o Telegram) o nuestro canal oficial de Whatsapp.