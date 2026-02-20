Tame Impala, Geese, Pond y King Gizzard se encierran en un estudio australiano y desatan rumores de colaboración

La escena psicodélica internacional ha amanecido revolucionada después de que miembros de Tame Impala, Geese, Pond y King Gizzard and the Lizard Wizard aparecieran juntos en un estudio de Perth, un encuentro inesperado que ha disparado las especulaciones sobre una posible colaboración entre cuatro de las bandas más influyentes del rock alternativo contemporáneo. El vídeo, publicado por Sam Revas —teclista de gira de Geese—, muestra a Max Bassin y Emily Green improvisando junto a Kevin Parker, Nick Allbrook, Jay Watson, James Ireland y Ambrose Kenny-Smith, en una jam de percusión con bongos que ya circula entre los fans de las diferentes bandas implicadas.

El momento no llega por casualidad. Geese acaban de cerrar la etapa australiana de su tour mundial Getting Killed, respaldado por su aclamado álbum homónimo, mientras que Pond y Tame Impala mantienen una relación creativa estrecha desde hace más de una década. De hecho, buena parte de Pond ha sido históricamente parte de la banda de directo de Kevin Parker, y las colaboraciones cruzadas entre ambos proyectos son casi tradición dentro de la escena de Perth. Por su parte, King Gizzard, que recientemente retiraron su catálogo de Spotify en protesta por las inversiones del CEO Daniel Ek en tecnología militar, han compartido giras y afinidades con Geese, especialmente durante su tramo estadounidense de 2024.

Aunque no hay confirmación oficial de que este encuentro vaya a materializarse en un lanzamiento conjunto, la coincidencia de agendas, la química evidente en el vídeo y el historial colaborativo entre los músicos implicados alimentan la posibilidad de un proyecto especial. En un momento en el que Tame Impala exploran nuevas direcciones tras su quinto álbum Deadbeat, y King Gizzard continúan expandiendo su universo sonoro con una productividad casi inabarcable, una alianza entre estos cuatro nombres podría convertirse en uno de los acontecimientos musicales más comentados del año.

