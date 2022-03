Tangerine Dream anuncia una caja de lujo inspirada en ‘La Divina Comedia’ de Dante Alighieri

Dicen que los sueños no tienen colores, pero algunos de ellos, a veces, pueden teñirse de color naranja, especialmente cuando aparecen mandarinas. Según los analistas, soñar con estas frutas indica el advenimiento de buenos resultados por los grandes esfuerzos, estabilidad sentimental y felicidad plena. Probablemente es el mensaje que trata de darnos Tangerine Dream cuando escuchamos su música, un proceso sensorial y mental que permite al oyente generar esa una catarsis cromática hacia diversos lugares insólitos e inexplorados.

Tangerine Dream es una mítica formación alemana que surgió del huracán electrónico del krautrock de finales de los 60, tratando de dar una nuevo concepto que acercara el sonido electrónico a diferentes niveles y ambientes explorativos. Sus miembros originales, Edgar Froese, Peter Baumann y Chris Franke, supieron dar forma a esta neo arquitectura musical que con los años sigue activa a pesar de sus múltiples participantes: un total de 34 alternados en distintas etapas. Cuatro de ellos, incluyendo al líder Edgar Froese, ya fallecieron. A pesar de ello, su legado continua y su estilo parece no alcanzar los confines por es el espacio es infinito.

Antecedentes…

El pasado 25 de febrero del presente año, la banda publicó su nuevo album de estudio Raum que en alemán significa espacio, pero que en demonología es también el nombre que se da al Gran Duque del Infierno, un ser infernal que habitaba el Averno comandando treinta legiones demoniacas cuya misión es desvalijar los tesoros de los reyes, llevarlos a donde se le ordena, y destrozar las ciudades y dignidad de los hombres. Al mismo tiempo tiene el poder de revelar las cosas del pasado, del presente y del futuro. Sin duda, un mal bicho.

¿Por qué la banda es de nuevo noticia?

Porque Tangerine Dream (traducido del inglés como sueño mandarina), acaba de anunciar la próxima publicación de un nuevo trabajo aun más espectacular. Se trata de una box music de lujo que, bajo el enigmático nombre de La Divine Commedia (conocida también como The Dante Trilogy) es un tributo musical electrónico a La Divina Comedia de Dante Alighieri, un poema épico escrito en el siglo XV. La caja se publicará el 27 de mayo bajo el sello discográfico Kscope.

Los 6 discos de la caja

Según informaciones de la propia banda, la box music constará de 6 discos remasterizados por Harald Pairits: Inferno (2002, duodécimo álbum en vivo), Purgatorio (2004, doble y trigésimo cuarto álbum de estudio) y Paradiso (2006, doble y trigésimo noveno álbum de estudio). Todos los discos fueron compuestos cuando Edgar Froese estaba aún vivo. Recordemos que Edgar Froese murió en 2015 a causa de una embolia pulmonar.

La caja incluirá, además, un libro de tapa dura con 60 páginas, un DVD grabado en vivo durante 2002 en el Castle Nideggen de Colonia, fotografías inéditas de Edgar Froese, y textos de Wouter Bessels (periodista musical holandés) e ilustraciones de Bianca Froese-Acquaye, viuda de Edgar Froese y artista y gerente de Tangerine Dream. Recordemos que Froese murió en 2015. Actualmente Tangerine Dream está compuesto por Thorsten Quaeschning, Hoshiko Yamane y Ulrich Schnauss, quienes han logrado mantener el sonido de la mítica banda de los 70 y comienzos de los 80 con la realidad más actual.

El tracklist de la caja

Disc 1

1. Before The Closing Of The Day [04:51]

2. The Spirit Of Virgil [02:39]

3. Minotaurae Hunt At Dawn [03:24]

4. Those Ones Broke The First Word

5. Dante In Despair [03:25]

6. Io Non-Mori [05:49]

7. Vidi Tre Facce [04:41]

8. At The Deepest Point In Space [02:38]

9. L`Omperador Del Doloroso Regno [04:45]

10. Voices In A Starless Night [04:14]

11. Fear And Longing [03:06]

12. Fallen For Death [04:39]

13. Where All Light Went Silent

14. Charon, Il Barchere [03:59]

15. La Grey De Los Almas Perdidas [07:28]

16. Justice Of The Karma Law [03:02]

17. As The Sun Moves Towards Heaven [07:57]

18. Beatrice, L`Ame Infinie [05:11]

Disc 2

1. Above The Great Dry Land [06:19]

2. Chasing The Bad Seed [08:48]

3. Slave To The Gods [06:31]

4. Hope And Glory [06:44]

5. Sun Son`S Seal (Part One) [08:21]

6. Beyond All Suns [06:34]

7. Sisiphus [04:37]

8. All The Steps To Heaven [13:12]

9. Mountain Of Destiny [10:52]

Disc 3

1. The Glowing Zodiac Wheel [06:09]

2. Modern Cave Men [05:02]

3. Death Of Medusa [07:23]

4. Blinded By The World`S Desire [06:22]

5. Sun Son`S Seal (Part Two) [08:27]

6. Soulgate [07:59]

7. Till The End Of Silence [05:17]

8. Prison And Paradise [05:39]

9. Spirit Spiral [07:34]

Disc 4

1. La Grande Spirale [10:09]

2. Beyond Sodom And Gomorrah

3. La Ley De La Montana [07:38]

4. A Cielo Della Luna [12:50]

5. Mercury Sphere [06:15]

6. L`Era Della Venere [11:51]

7. Invisible Sun [09:26]

Disc 5

1. Jupiter Lightning [08:13]

2. La Forza Del Saturno [18:18]

3. Star In Distance Glow [07:43]

4. No More Birth, No More Death

5. Transformazione [10:46]

6. Truth Beyond Thoughts [06:08]

7. L`Ultima Tromba D`Oro [08:20]

8. Leaving [07:02]

Disc 6 (Dvd)

1. Before The Closing Of The Day

2. The Spirit Of Virgil [02:38]

3. Minotaurae Hunt At Dawn [03:23]

4. Those Once Broke The First Word

5. Dante In Despair [03:28]

6. Lo Non-Mori [05:49]

7. Vidi Tre Facce [04:42]

8. At The Deepest Point In Space [02:37]

9. L`Omperador Del Doloroso Regno [04:47]

10. Voices In A Starless Night [04:12]

11. Fear And Longing [03:09]

12. Fallen For Death [04:38]

13. Where All The Light Went Silent [03:39]

14. Charon, Il Barchere [04:01]

15. La Grey De Los Almas Perdidas [07:29]

16. Justice Of The Karma Law [03:02]

17. As The Sun Moves Towards Heaven [07:58]

18. Beatrice, L`Ame Infinie

19. Rehearsal [09:09]

20. Dressing Room [03:32]

21. Waldtanz [03:39]

22. Interviews [17:51]

¿De qué trata La Divina Comedia de Dante?

Se trata de una obra que refleja el peregrinaje del ser humano que va en busca de la luz, del descubrimiento de lo espiritual con la ayuda de la razón y de la fe. El viaje representa la vida humana, de tal forma que no sólo se trataría de la adquisición de unas experiencias propias, sino de la búsqueda de un simbolismo en cada una de las etapas por los que transita el caminante y que son tres partes: Infierno, Purgatorio y Paradiso, separados por un velo o cortina que representa nuestra conciencia. Según Dante la humanidad, vive en un constante estado de profundo sueño y precisa superar sus etapas mundanas para alcanzar el deseado Paradiso espiritual. Pero la humanidad no es consciente de este hecho.

Aunque concebida hace más de 600 años, la herencia espiritual de La Divina Comedia está continuamente dirigida al presente. El mismo Dante afirmó que el verdadero propósito de su poesía era llevar a la humanidad por un camino que le permitiera alcanzar una vida drásticamente diferente. Dentro de la vida contemporánea, esto se puede lograr atrayendo a las personas a diversos estados de conciencia y proporcionarles exactamente los mensajes que su etapa individual de sabiduría requiera.

La Divina Comedia se considera una de las obras maestras de la literatura italiana y universal. Dante resumió en ella todo el amplio conocimiento acumulado durante siglos, desde los antiguos clásicos hasta el mundo medieval, incluyendo su fe religiosa y sus convicciones morales y filosóficas. El estilo de la obra posee un rico lenguaje lleno de símbolos y frecuentes referencias a personajes históricos y de la antigua mitología. Aunque La Divina Comedia es principalmente un poema religioso que debate acerca del pecado, la virtud y la teología, también discute varios elementos de la ciencia de su época.

Concluyendo el sueño mandarina

Sin duda, Tangerine Dream ha sido una influencia fundamental en la música electrónica desde que Edgar Froese fundara la banda en el Berlín occidental de 1967 tras su encuentro con el pintor y escultor Salvador Dalí. Este mágico encuentro entre el arte y la coyuntura plena de la Guerra Fría, fundamentaron las bases para múltiples géneros de música electrónica que llegaron después, como el ambient y el space music, inspirando asimismo a otros músicos y formas de arte. Su legado es y ha sido tan importante que la banda posee mas de siete nominaciones a los Grammy, eso sin olvidar las bandas sonoras de películas alas que ha dado forma sónica, o los espectáculos audiovisuales que ha ambientado, series de televisión y videojuegos. Y es que Edgar Froese y su sueño mandarina son un una cosmogonía sonora que emulsiona la musica hacia formas evolutivas sin final.