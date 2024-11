Tate McRae anuncia su nuevo álbum «So Close To What» y gira mundial con parada en Madrid en 2025

Tate McRae ha anunciado su nuevo álbum So Close To What y los detalles de su gira mundial Miss Possessive 2025. El álbum, que se lanzará el 21 de febrero de 2025, promete ser una exploración introspectiva del autodescubrimiento, el amor y la búsqueda del equilibrio en momentos de incertidumbre.

El álbum estará disponible en varios formatos, incluyendo un vinilo exclusivo con uno de los cuatro pósteres coleccionables firmados, un CD firmado y un casete. La gira mundial comenzará el 18 de marzo de 2025 en la Ciudad de México y recorrerá Sudamérica, Europa y América del Norte, con parada prevista en Madrid el 9 de mayo en el Palacio de Vistalegre. Benee será el acto de apertura en todas las fechas europeas, mientras que Zara Larsson se unirá a la gira en todas las fechas de Estados Unidos y Canadá.

Las entradas para la gira estarán disponibles en preventa para los titulares de tarjetas American Express a partir del 19 de noviembre. También habrá paquetes VIP que incluirán entradas premium, acceso al ensayo previo al espectáculo con sesión de preguntas y respuestas, artículos de merchandising VIP, entrada anticipada y más.

La gira concluirá el 26 de septiembre de 2025 en Los Ángeles, en el Kia Forum. Este So Close To What sigue al segundo álbum de estudio de Tate McRae, Think Later, que recibió críticas positivas por su intrigante exploración de la identidad artística.

La Ascendente Carrera de Tate McRae

Tate McRae, la joven prodigio canadiense, ha conquistado el mundo de la música con su talento multifacético. Desde su debut en 2017 con el sencillo One Day, que rápidamente se volvió viral, McRae ha demostrado ser una fuerza imparable. Su primer EP, All the Things I Never Said (2020), incluyó éxitos como Stupid, que la catapultaron a la fama internacional.

En 2021, lanzó su segundo EP, Too Young to Be Sad, que se convirtió en el EP femenino más reproducido del año en Spotify. Su álbum debut, I Used to Think I Could Fly (2022), recibió elogios de la crítica y alcanzó el top 10 en varios países. Canciones como You Broke Me First y She’s All I Wanna Be consolidaron su estatus en la industria musical.

Con su segundo álbum, Think Later (2023), McRae continuó su ascenso, explorando nuevas facetas de su identidad artística. Ahora, con su próximo lanzamiento, So Close to What (2025), Tate McRae promete seguir sorprendiendo y encantando a sus fans en todo el mundo.

