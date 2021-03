Taylor Swift abre su baúl con “You All Over Me”

Si 2020 fue el año más alternativo, musicalmente, para Taylor Swift, 2021 es una vuelta a sus orígenes gracias a sus re-grabaciones. Con la llegada de Fearless (Taylor’s Version) a la vuelta de la esquina, ha decidido lanzar el primer tema de su “baúl”, nunca antes publicadas porque no llegaron a formar parte de la primera versión del álbum. You All Over Me es un tema country escrito durante 2008 que ha grabado recientemente con la colaboración vocal de Maren Morris y la producción de uno de sus nuevos colaboradores predilectos, Aaron Dessner.

Con esta canción, vuelve la escritura de una joven Taylor que estaba iniciando su carrera. La nostalgia en la melodía y la letra con la voz más madura de Taylor forman un tema que no se queda anclado en el pasado. Maren Morris la acompaña en los estribillos y la armónica las conduce a través de la canción.

Para anunciar el lanzamiento de este tema, Taylor escribió en Twitter como estas canciones “desde el baúl” son para ella “una forma de experimentar y rodearse de algunos de sus artistas favoritos“. Esto parece indicar que no será el único tema nuevo que vaya a contar con nuevos colaboradores.

Recordemos que este 9 de abril, Fearless (Taylor’s Version) sale a la luz. Mientras tanto, podemos escuchar Love Story y You All Over Me.