Taylor Swift ha confirmado lo que sus fans llevaban semanas descifrando: su nueva canción original «I Knew It, I Knew You», escrita junto a Jack Antonoff, formará parte de Toy Story 5, la nueva entrega de Pixar que llega a los cines el 19 de junio. El single se podrá escuchar desde el 5 de junio, y viene acompañado de tres ediciones en CD: la versión de la película, una acústica y una al piano.

La noticia pone fin a semanas de especulaciones alimentadas por la propia Swift con su habilidad habitual para el juego de pistas. Primero fue una cuenta atrás en su web, envuelta en los colores característicos de la saga de Pixar, que desapareció antes de completarse. Después, un cartel con las iniciales «TS» sobre ese cielo azul con nubes blancas tan reconocible, con exactamente 13 nubes (el número de la suerte de Swift), que la propia Pixar se encargó de compartir en redes. Todo encajaba. Solo faltaba que ella lo dijera.

Y cuando lo dijo, lo dijo a su manera: «Siempre soñé con poder escribir para estos personajes que he adorado desde que era una niña de 5 años viendo la primera película de Toy Story. Me enamoré al instante de Toy Story 5 cuando tuve la suerte de verla en sus primeras fases, y escribí esta canción en cuanto llegué a casa de la proyección. A veces, simplemente lo sabes, ¿verdad?»

La canción que siempre perteneció ahí

Esa última frase, «a veces, simplemente lo sabes«, no es solo un guiño al título del single. Es también la descripción más precisa del proceso creativo que hay detrás: una canción escrita de una sola vez, en caliente, por alguien que lleva décadas perfeccionando el arte de convertir una emoción inmediata en algo que parece haber existido siempre. El director de Toy Story 5, Andrew Stanton, lo corrobora sin reservas: según sus palabras, en la primera escucha la canción sonó como si fuera «un miembro de la familia perdido hace tiempo» que por fin volvía a casa.

La canción está ligada al arco de Jessie, que en esta entrega asume el liderazgo de la habitación de Bonnie tras la marcha de Woody. Es un papel que exige exactamente el tipo de emoción agridulce que Swift maneja mejor: la de quien ha ganado algo importante pero no puede evitar mirar hacia atrás. La conexión entre compositora y personaje, según Stanton, fue inmediata e innegable. No es difícil de creer.

La película también cuenta con Bad Bunny prestando su voz a «Pizza With Sunglasses», un juguete olvidado que vive en un cobertizo abandonado. La combinación de Swift y Bad Bunny en la misma banda sonora de Pixar es, en sí misma, un indicador bastante certero del momento cultural que estamos viviendo.

De los estadios a la sala de edición

Taylor Swift nació en 1989 en West Reading, Pensilvania, y debutó con un álbum homónimo en 2006 que la estableció como una voz nueva en el country. Lo que vino después es una de las trayectorias más sostenidas y, a ratos, más sorprendentes del pop contemporáneo: Fearless (2008), el giro definitivo al pop con 1989 (2014), la reinvención oscura de Reputation (2017), y los trabajos más introspectivos del periodo pandémico, Folklore y Evermore (2020), que ampliaron su base crítica y demostraron que su escritura resistía perfectamente fuera del gran espectáculo.

Su último disco, The Life of a Showgirl (2025), nació directamente de su experiencia sobre el escenario durante la gira Eras, la más taquillera de la historia. Se convirtió en el álbum más vendido del año en el Reino Unido, lo que la hizo la primera artista en encabezar esa lista en años consecutivos con álbumes distintos desde ABBA en 1977. Desde entonces, entró en el Songwriters Hall of Fame como la mujer más joven en lograrlo, y registró legalmente su voz e imagen ante el avance de la inteligencia artificial. «I Knew It, I Knew You» la lleva ahora a un territorio nuevo: el de la compositora que escribe no para sí misma, sino para un personaje de ficción que lleva décadas en la memoria colectiva. Veremos si le queda igual de bien.

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