Taylor Swift da un paso decisivo para blindar su voz e imagen frente al avance de la IA

En un movimiento que marca un antes y un después en la relación entre artistas y tecnología, Taylor Swift ha presentado tres solicitudes de registro en Estados Unidos para proteger legalmente su voz e imagen ante el auge de los deepfakes y el uso no autorizado de inteligencia artificial. La artista, que lleva años siendo objetivo de imitaciones digitales —desde imágenes manipuladas que circularon en foros hasta montajes políticos difundidos sin su consentimiento— ha decidido reforzar su control sobre su identidad en un momento en el que la IA avanza más rápido que la legislación.

Según la información publicada, una de las solicitudes incluye una imagen de la cantante durante la Eras Tour, mientras que las otras dos se basan en clips de audio en los que dice “Hola, soy Taylor” y “Hola, soy Taylor Swift” para promocionar su reciente álbum The Life of a Showgirl. La decisión llega tras un incremento notable de contenidos generados por IA que replican voces y rostros de artistas sin permiso, un fenómeno que no solo afecta a Swift: figuras como Matthew McConaughey también han tomado medidas similares.

El debate se ha intensificado en Reino Unido, donde el Gobierno ha prohibido a las empresas de IA utilizar obras de artistas sin autorización. Aun así, organizaciones como The Ivors Academy insisten en que “queda mucho por hacer” para garantizar transparencia, remuneración justa y nuevos derechos de personalidad que protejan a creadores frente a réplicas digitales de sus voces e identidades. Mientras tanto, voces como Grimes avivan la conversación al afirmar que la IA es “más grande que Jesús” y “lo más peligroso que va a ocurrir”, incluso mientras prepara Psy Opera, un álbum creado sin herramientas generativas.

La batalla por el control de la identidad digital acaba de empezar, y el movimiento de Taylor Swift podría convertirse en un precedente clave para la industria musical en plena era de la inteligencia artificial.

Taylor Swift: una carrera imparable que redefine qué significa ser una superestrella

Con más de quince años en primera línea, Taylor Swift ha construido una de las trayectorias más influyentes del pop moderno. Desde sus inicios en el country adolescente hasta su consolidación como icono global, ha sabido reinventarse en cada etapa con discos como Fearless, 1989, Folklore o Midnights, explorando géneros, narrativas y estéticas sin perder su sello personal. Su capacidad para conectar con audiencias masivas, su control creativo y su visión estratégica —incluida la regrabación de su catálogo como Taylor’s Version— la han convertido en un referente de independencia artística. En directo, su Eras Tour ha redefinido el concepto de espectáculo pop a escala mundial. Hoy, Swift no solo es una superestrella: es una fuerza cultural que marca el ritmo de la industria y anticipa sus próximos movimientos.

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