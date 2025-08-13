Taylor Swift deslumbra con el anuncio de su nuevo disco «The Life of a Showgirl»

Taylor Swift ha sacudido a sus fans con el anuncio de su duodécimo álbum de estudio, The Life of a Showgirl, revelado el 12 de agosto de 2025 a las 00:12 en su sitio web y en un adelanto del podcast New Heights de Travis Kelce y Jason Kelce. En el clip, Swift muestra un maletín verde menta con sus iniciales en naranja, desvelando el título del álbum, que marca su primera gran obra tras recuperar los derechos de sus primeros seis discos en mayo de 2025. Aunque no se ha confirmado la fecha de lanzamiento, pero las opciones de reserva indican que los vinilos se enviarán antes del 13 de octubre de 2025.
El anuncio, acompañado de un temporizador en su web con un fondo naranja brillante, colapsó el sitio por la avalancha de fans. Taylor Nation, su equipo de marketing, avivó la emoción con 12 fotos de Swift en atuendos naranjas del Eras Tour, sugiriendo un esquema de color naranja y verde menta. Los fans especulan que Max Martin y Shellback podrían estar involucrados, tras una lista de Spotify con 22 canciones producidas por ellos. Además, los primeros Rumores apuntan a una colaboración con Sabrina Carpenter que, sin duda, va a romper en las listas de éxitos.
The Life of a Showgirl sigue a The Tortured Poets Department (2024) y promete un sonido pop vibrante, inspirado en la experiencia de Swift en el Eras Tour, la gira más taquillera de la historia.
El ascenso imparable de Taylor Swift
Taylor Swift irrumpió en la escena musical en 2006 con su debut homónimo, Taylor Swift, un álbum country que, con hits como Tim McGraw y Our Song, la presentó como una adolescente prodigio de 16 años. Nacida en Pensilvania, su talento para contar historias la llevó a Nashville, donde firmó con Big Machine Records. Su segundo disco, Fearless (2008), la catapultó al estrellato global con Love Story y You Belong with Me, ganando cuatro Grammy, incluido Álbum del Año. Con Speak Now (2010) y Red (2012), Swift mostró su versatilidad, mezclando country y pop, mientras escribía cada vez más sobre sus experiencias personales. Su transición al pop puro llegó con 1989 (2014), un éxito masivo con Shake It Off y Blank Space, consolidándola como ícono global.
En 2017, Reputation exploró un sonido más oscuro tras controversias públicas, seguido por Lover (2019), un regreso a tonos románticos. Durante la pandemia, Swift sorprendió con Folklore y Evermore (2020), discos indie-folk que ganaron elogios por su madurez lírica. En 2021, comenzó a regrabar sus primeros seis álbumes para recuperar sus derechos, lanzando versiones “Taylor’s Version” de Fearless, Red, Speak Now y 1989, todas con pistas inéditas. Midnights (2022) y The Tortured Poets Department (2024) reforzaron su dominio, mientras el Eras Tour (2023-2024) rompió récords como la gira más taquillera de la historia. Con The Life of a Showgirl en el horizonte, Swift sigue redefiniendo el pop y la narrativa musical.
