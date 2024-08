Taylor Swift habla finalmente sobre la cancelación de sus conciertos en Viena por amenaza terrorista

Taylor Swift ha comentado la cancelación de sus tres conciertos en Viena debido a un complot terrorista. Las actuaciones, programadas para el 8, 9 y 10 de agosto en el Ernst Happel Stadium, fueron canceladas después de que varias personas fueran arrestadas por planear un ataque durante los shows. Swift expresó su devastación y miedo por la situación, pero también su gratitud hacia las autoridades por evitar una tragedia mayor.

En una publicación en redes sociales, Swift destacó la unidad y el amor de sus fans, y cómo su equipo trabajó estrechamente con las autoridades británicas para garantizar la seguridad de los casi medio millón de asistentes a sus conciertos en Londres. La cantante subrayó que su prioridad era finalizar la gira europea de manera segura, y agradeció a todos los involucrados por su apoyo. Así dice el comunicado completo:

«Salir al escenario en Londres fue una montaña rusa de emociones. Cancelar nuestros espectáculos en Viena fue devastador. La razón de las cancelaciones me llenó de una nueva forma de sentir el miedo y un tremendo sentimiento de culpa porque mucha gente había planeado venir a esos conciertos. Pero también estaba muy agradecida a las autoridades porque, gracias a ellas, estábamos de duelo por los conciertos y no por la vida de alguien.

Me animó el amor y la unidad que vi en los fans que se unieron. Decidí que toda mi energía tenía que destinarse a ayudar a proteger a los casi medio millón de personas que había venido a ver los espectáculos en Londres. Mi equipo y yo trabajamos mano a mano con el personal del estadio y las autoridades británicas todos los días en busca de esa meta, y quiero agradecerles todo lo que hicieron por nosotros. Permitidme ser muy sincera: no voy a hablar de algo públicamente si creo que hacerlo podría provocar a aquellos que quieren dañar a los fans que vienen a mis actuaciones.

En casos como este, el ‘silencio’ es en realidad mostrar moderación y esperar para expresarse en un momento en el que es correcto. Mi prioridad era terminar nuestra gira europea de forma segura, y es con gran alivio que puedo decir que lo hicimos».

El principal sospechoso del complot, un joven de 19 años, confesó haber planeado un ataque con cuchillos o explosivos caseros. A pesar de la lógica preocupación tras esta amenaza, los conciertos en Londres se llevaron a cabo con éxito, con Swift cerrando la gira con cinco conciertos con todas las entradas vendidas en el Wembley Stadium, donde presentó So Long, London y el video musical de I Can Do It With A Broken Heart.