Taylor Swift lanza una nueva edición especial de su próximo álbum con una canción extra llamada ‘The Albatross’

La estrella del pop Taylor Swift ha sorprendido a sus fans con el anuncio de una segunda edición especial de su esperado nuevo álbum, The Tortured Poets Department, que incluirá una pista adicional titulada The Albatross. La cantante reveló la noticia en sus redes sociales el viernes por la mañana (23 de febrero), compartiendo dos imágenes del arte de la portada y escribiendo: “Nombre del archivo: The Albatross. Pide por adelantado la nueva edición de The Tortured Poets Department con la pista extra exclusiva ‘The Albatross’ en mi página web ahora”.

El anuncio llega solo una semana después de que Swift anunciara otra edición especial del mismo disco con una canción extra llamada ‘The Bolter’. Ambas ediciones se lanzarán el 19 de abril, el mismo día que el álbum estándar, que será el undécimo de su carrera tras el exitoso Midnights de 2022.

Aunque Swift no ha revelado muchos detalles sobre el contenido de las canciones extra, algunos medios de comunicación han especulado que podrían estar relacionadas con su ruptura con su ex novio Joe Alwyn, con quien mantuvo una relación durante cuatro años. Sin embargo, la artista parece haber encontrado el amor de nuevo con el jugador de fútbol americano Travis Kelce, con quien se le ha visto muy cariñosa en varios conciertos de su actual gira Eras.

Swift anunció The Tortured Poets Department mientras aceptaba un premio Grammy al Mejor Álbum Vocal Pop por Midnights en 2024. El álbum contará con la colaboración de artistas como Post Malone y Florence + The Machine, y se espera que sea una obra maestra de la música pop con influencias de la poesía y la literatura.