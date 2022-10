Taylor Swift (por fin) desvela el tracklist de «Midnights» al completo

Tras ir desvelando los títulos de sus nuevas canciones uno a uno a través de su serie en TikTok Midnights Mayhem With Me, ya tenemos el tracklist completo del nuevo y esperado trabajo de Taylor Swift, Midnights.

Su nuevo disco, que anunció en agosto mientras aceptaba el Premio al Videoclip del año en los MTV Video Music Awards, está previsto para el 21 de octubre. «Esta es una colección de música escrita en medio de la noche, un viaje a través de terrores y dulces sueños. Los suelos por los que caminamos y los demonios que enfrentamos. Para todos los que dimos vueltas y vueltas y decidimos mantener las linternas encendidas e ir a buscar, con la esperanza de que tal vez, cuando el reloj dé las doce, nos encontraremos con nosotros mismos», medita la artista sobre su nuevo trabajo.

Finalmente, y ahora que ya conocemos todos los títulos, el tracklist queda así, incluyendo la colaboración que presumimos que dará mucho de lo que hablar con Lana del Rey:

‘Lavender Haze’

‘Maroon’

‘Anti-Hero’

‘Snow On The Beach’ featuring Lana Del Rey

‘You’re On Your Own, Kid’

‘Midnight Rain’

‘Question…?

‘Vigilante Shit’

‘Bejeweled’

‘Labyrinth’

‘Karma’

‘Sweet Nothing’

‘Mastermind’

Sobre Taylor Swift

Taylor Swift fue con solo 17 años la artista más joven capaz de llegar al número uno en las listas de country. Algo que de por sí ya bastaría para que su carrera mereciese la pena ser revisitada. Sin embargo, desde que eso ocurriera en el 2006, la cantante y compositora de Pensilvania no ha dejado de batir récords y acumular galardones en el pop rock más comercial. Estamos, de hecho, ante una de las mayores estrellas que la música norteamericana ha alumbrado en su historia y, sin lugar a dudas, la que cuenta con más popularidad en los 2000.

Fuente: Apple Music

Discografía de Taylor Swift

Taylor Swift (2006)

Fearless (2008)

Speak Now (2010)

Red (2012)

1989 (2014)

Reputation (2017)

Lover (2019)

Folklore (2020)

Evermore (2020)

Re-grabaciones

Fearless (Taylor's Version) (2021)

Red (Taylor's Version) (2021)

