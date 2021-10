Tears For Fears vuelven con su primer disco en 17 años

Artista

Tears For Fears

¿Por qué es noticia?

La veterana banda británica formada por Roland Orzabal y Curt Smith ha anunciado su primer álbum en 17 años, The Tipping Point, del que hoy mismo estrenan un primer adelanto homónimo.

Sobre el disco

Recordemos que la banda lanzó por última vez un disco en 2004 con Everybody Loves A Happy Ending, tras lo que, en 2017, vino un Grandes Éxitos con dos nuevas canciones: I Love You But I’m Lost y Stay.

Finalmente, el 25 de febrero de 2022, a través de Concord Records, saldrá a la venta el esperado séptimo álbum de su discografía.

Acerca de su retorno, los propios integrantes del dúo han explicado por qué han tomado la decisión de volver precisamente en este momento. «Antes de que todo saliera tan bien con este álbum, primero todo tenía que salir mal, nos llevó años, pero algo pasa cuando juntamos nuestras cabezas ”, explicó Orzabal.

Mientras tanto, su compañero Smith añadió que “si ese equilibrio no funciona en un álbum de Tears For Fears, todo simplemente no funciona. Para decirlo en términos simples, un disco de Tears For Fears y lo que la gente percibe como el sonido de Tears For Fears es en lo que ambos estamos de acuerdo «.

Tears For Fears – The Tipping Point

Tracklist del disco

1. ‘No Small Thing’

2. ‘The Tipping Point’

3. ‘Long, Long, Long Time’

4. ‘Break The Man’

5. ‘My Demons’

6. ‘Rivers Of Mercy’

7. ‘Please Be Happy’

8. ‘Master Plan’

9. ‘End Of Night’

10. ‘Stay’

Deluxe CD bonus track

1. ‘Secret Location’

Super deluxe edition CD bonus tracks

1. ‘Let It All Evolve’

2. ‘Secret Location’

3. ‘The Shame’

