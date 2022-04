Teaser: Arcade Fire – «Unconditional I (Lookout Kid)»

Arcade Fire ha compartido un avance de su próximo single, que se llamará Unconditional I (Lookout Kid) y pertenece al que será suc próximo álbum WE, que saldrá el 6 de mayo a través de Columbia.

En un video compartido en la página de Instagram de la banda canadiense, Win Butler reproduce el disco en vinilo, empezando por su primer adelanto, ya compartido, Lightning I, II, antes de pasar a su «siguiente single», este Unconditional I (Lookout Kid) que conoceremos próximamente.

Sobre Arcade Fire

Con su melodramático estilo de rock alternativo, los canadienses Arcade Fire se convirtieron en líderes indiscutidos del indie rock del nuevo milenio. Su ecléctica mezcla de punk, post-rock y arreglos sinfónicos, ya aparente en su EP debut, alcanzó la plenitud con los aclamados Funeral (2004) y Neon Bible (2007), mientras que con The Suburbs (2010) llegaron al número uno de las listas estadounidense y obtuvieron el Grammy al mejor álbum del año. Asistida por James Murphy (LCD Soundsytem), la banda experimentó con sonoridades más electrónicas para realizar el ambicioso álbum doble Reflektor (2013), optando a continuación por explorar su lado más bailable en Everything Now (2017).

Fuente: Apple Music

Descubre algunos de sus mayores éxitos

