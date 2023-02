Teaser: Empire State Bastard (Simon Neil) adelantan su disco debut

El vocalista de Biffy Clyro, Simon Neil, ha compartido un adelanto de la música de su nuevo proyecto paralelo llamado Empire State Bastard.

El proyecto, que también cuenta con el guitarrista de Biffy en sus giras, Mike Vennart, publicó un breve clip en Instagram el 24 de febrero.

Neil había mencionado anteriormente que tenía cuatro álbumes en proceso con distintos proyectos, incluyendo Empire State Bastard, un proyecto de metal extremo.

Además, ya han sido confirmados para tocar en festivales en Francia y el Reino Unido este verano. Mientras tanto, el último disco de Biffy Clyro fue The Myth Of The Happily Ever After, publicado en el año 2021.