Teaser: Queens of the Stone Age – «The World’s Gonna End»

Los fans de Queens of the Stone Age están de enhorabuena. La banda liderada por Josh Homme ha lanzado un misterioso teaser que anticipa nueva música después de cuatro años de silencio. El vídeo, titulado The World’s Gonna End, muestra a una mujer semidesnuda con una serpiente alrededor de su cuerpo junto a un globo en llamas. Mientras tanto, se escucha una canción inédita con la voz rasgada de Homme cantando “I don’t care what the people know/ the world’s… gonna end in a month or so”. El teaser termina con el logo de la banda y el texto “Coming Twentyfive”, lo que podría indicar la fecha del nuevo álbum.

Serpientes, fuego y rock and roll

Este no es el único guiño que Queens of the Stone Age han hecho a sus seguidores. La banda ha estado añadiendo animaciones de serpientes a canciones como No One Knows y Little Sister en su cuenta de Spotify y en sus antiguos vídeos musicales en sus historias de Instagram, creando expectación entre sus fans. Además, han actualizado su página web con un diseño más oscuro y minimalista que contrasta con el colorido de su anterior álbum, Villains. El nuevo trabajo será el séptimo de estudio de la banda y el primero desde que colaboraron con Mark Ronson en 2017.

¿Cuándo podremos escuchar el nuevo álbum?

Aunque la fecha de lanzamiento de la nueva música aún no se ha anunciado oficialmente, todo apunta a que será muy pronto. El teaser fue publicado el 6 de mayo de 2023 en el canal de YouTube de la banda y compartido en sus redes sociales con el hashtag #QOTSA25. Este detalle ha hecho pensar a muchos que el nuevo álbum podría salir a finales de mayo o principios de junio, coincidiendo con el 25º aniversario del debut homónimo de la banda. Además, un cartel gigante ha aparecido en Broadway Market con el lema “Long live the Queens” con la ‘s’ pintada encima. El cartel también tiene la misma corona con una raja sangrienta que se ve en el teaser.

¿Qué podemos esperar del nuevo álbum?

Por lo poco que hemos podido escuchar, el nuevo álbum tendrá un sonido más crudo y pesado que Villains, pero sin perder el toque melódico y pegadizo que caracteriza a Queens of the Stone Age. El teaser tiene un estilo retro y psicodélico que recuerda al arte del álbum …Like Clockwork de 2013, considerado por muchos como uno de los mejores de la banda. Además, se rumorea que el nuevo álbum podría contar con algunas colaboraciones especiales, como Dave Grohl, Trent Reznor o Alex Turner, amigos y admiradores de Josh Homme.

Sea como sea, lo que está claro es que Queens of the Stone Age están de vuelta y dispuestos a darlo todo. ¿Estás preparado para el fin del mundo o el inicio de una nueva era? Nosotros sí.