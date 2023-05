Teaser: Thirty Seconds To Mars – “Stuck”

La banda liderada por Jared Leto ha sorprendido a sus fans con el anuncio de su nuevo single, Stuck, que saldrá a la luz el próximo 8 de mayo. Se trata del primer adelanto de su esperado sexto álbum de estudio, del que aún no se conocen más detalles.

Un teaser en blanco y negro

Para crear expectación, Thirty Seconds To Mars ha publicado un breve vídeo en sus redes sociales, donde se puede escuchar un fragmento de la canción y ver algunas imágenes del que será el videoclip. El teaser está en blanco y negro y muestra a Jared Leto cantando “The way you move has got me stuck” mientras diferentes modelos posan y bailan con ropa extravagante. El vídeo también incluye un vistazo de lo que parece ser el próximo videoclip.

https://twitter.com/30SECONDSTOMARS/status/1653822000832577536?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1653822000832577536%7Ctwgr%5E97f974bdea64d9c769e8675da245f7f363fbdaf5%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.nme.com%2Fnews%2Fmusic%2Fthirty-seconds-to-mars-share-teaser-for-new-song-stuck-3439914

Un montón de canciones nuevas

En una entrevista con NME en 2021, Jared Leto confirmó que la banda había compuesto alrededor de 200 canciones para su próximo disco. Dijo que habían aprovechado el tiempo durante la pandemia para centrarse en escribir nuevo material y que habían acumulado muchas canciones. Añadió que estaban esperando la oportunidad y el momento adecuados para sacar música, y parece que ese momento ha llegado.

Una agenda muy ocupada

Thirty Seconds To Mars tiene previsto actuar en el BBC Radio One‘s Big Weekend del 26 al 28 de mayo, junto a otros artistas como Jonas Brothers, Billie Eilish y Foo Fighters. Además, también organizarán su propio festival en una isla privada de Croacia este verano, llamado Mars Island, donde ofrecerán dos conciertos completos y diversas actividades para sus fans. Los seguidores de la banda están deseando escuchar ‘Stuck’ y el nuevo álbum.

Sobre Thirty Seconds To Mars

Thirty Seconds to Mars es una banda estadounidense de rock alternativo formada en 1998 en Los Ángeles por los hermanos Jared Leto (voz, guitarra y bajo) y Shannon Leto(batería). La banda ha lanzado cinco álbumes de estudio: 30 Seconds to Mars (2002), A Beautiful Lie (2005), This Is War (2009), Love, Lust, Faith and Dreams (2013) y America (2018). La banda ha vendido más de 15 millones de discos en todo el mundo y ha recibido numerosos premios y espectaculares conciertos, en los que han tocado en lugares como el Coliseo de Roma, el O2 Arena de Londres, el Madison Square Garden de Nueva York y el Hollywood Bowl de Los Ángeles. La banda también ha participado en festivales como Rock am Ring, Lollapalooza, Coachella y Rock in Rio.