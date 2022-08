Teaser: Yeah Yeah Yeahs – «Burning»

Tras publicar su single oficial de retorno Spitting Off The Edge Of The World junto a Perfume Genius el pasado mes de junio, Yeah Yeah Yeahs han concretado la información sobre su siguiente single, Burning, del que ya podemos escuchar 10 segundos antes de su publicación oficial este miércoles 10 de agosto.

Cool It Down, el primer disco nuevo del trío neoyorquino en nueve años tras Mosquito en 2013, llegará el 30 de septiembre a través del nuevo sello discográfico de la banda, Secretly Canadian.

Tras su reaparición en la pasada edición del Primavera Sound, ya va llegando el momento de disfrutar las nuevas canciones de uno de los retornos más celebrados de este 2022.