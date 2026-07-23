Pocas bandas pueden presumir de sonar exactamente igual de reconocibles treinta y siete años después de su formación, y Teenage Fanclub son una de ellas. Los escoceses han anunciado “Do Not Dare To Dream”, su decimotercer álbum de estudio, que llegará el próximo 9 de octubre a través de Merge Records. Junto al anuncio, la banda ha compartido “Day In The Sun”, el primer adelanto del disco, acompañado de un vídeo dirigido por Donald Milne y grabado en Black Bay Studio, en la remota isla escocesa de Great Bernera, en las Hébridas Exteriores.

Un single relajado con aroma a Byrds y armonía luminosa

“Day In The Sun” es puro Teenage Fanclub: guitarras cristalinas, armonías vocales exquisitas y ese tipo de composición que solo se consigue después de tres décadas de oficio. Con un arpa que abre la canción, un sutil wah vocal de fondo y ese brillo psicodélico californiano que siempre ha flotado sobre su sonido, el tema recuerda inevitablemente a The Byrds, mientras aborda temas de renovación y de abrazar una nueva mirada sobre las cosas, en la línea del resto del álbum.

Grabado en el lugar más remoto en el que jamás han trabajado

“Do Not Dare To Dream” se grabó en Black Bay Studio, en el municipio de Kirkibost, en Great Bernera, el lugar más aislado en el que la banda ha entrado jamás en un estudio. Las sesiones iniciales se prolongaron durante catorce días, rodeados de mar embravecido y ruinas milenarias, un entorno que, según la propia banda, les ayudó a concentrarse. Allí encontraron también un órgano de iglesia Domus que explotaron a fondo (especialmente audible en “Over And Over”) junto a toda una colección de sintetizadores. Norman Blake y Raymond McGinley, ya sin necesidad de perfeccionar obsesivamente los arreglos antes de entrar al estudio, esperaron esta vez a que el resto de la banda (Euros Childs a los teclados y coros, Francis Macdonald a la batería y David McGowan al bajo) aportara su propia visión a las canciones.

Tracklist completo de “Do Not Dare To Dream”

“There Was You” “Tomorrow People” “Over and Over” “Be With You Tonight” “The Same Air” “I Do Not Dare To Dream” “Take Time” “Day In The Sun” “Somewhere To Land” “Young And Wise”

De “Bandwagonesque” a “Do Not Dare To Dream”: la vigencia de una banda que ya no necesita demostrar nada

Formados en Glasgow en 1989 por Norman Blake y Raymond McGinley, Teenage Fanclub se convirtieron en una referencia absoluta del indie rock británico gracias a discos como Bandwagonesque (1991), elegido por la revista Spin álbum del año por delante de Nevermind de Nirvana, o Grand Prix (1995), con la inolvidable “Sparky’s Dream”. Tras una etapa de silencio discográfico en los años 2000, la banda regresó con fuerza en la década pasada con Here (2016) y, ya sin Gerard Love, uno de sus tres compositores históricos, continuó su andadura con Endless Arcade (2021) y Nothing Lasts Forever (2023), consolidando a Euros Childs como parte integral del grupo.

En paralelo a la banda, Norman Blake ha mantenido una intensa actividad como solista y colaborador, incluyendo su reciente proyecto junto a Bernard Butler (ex Suede) y James Grant, con quienes ya anunciamos en CrazyMinds tanto su primer sencillo como, más recientemente, su álbum “Murmurs”. Teenage Fanclub, por su parte, visitaron España el verano pasado dentro de Noches del Botánico, en una noche compartida con James que ya reseñamos en su momento, y su presencia constante en festivales como Mad Cool o Visor Fest confirma la vigencia de una banda que sigue siendo una referencia obligada para nuevas generaciones de grupos de pop guitarrero.

El propio título de “Do Not Dare To Dream” nace de la canción homónima del disco, y responde a una reflexión muy propia de Norman Blake: «Esos sentimientos de “atrévete a soñar” son un poco ridículos. No creo que el mundo funcione así», ha explicado el cantante. Raymond McGinley matiza esa idea con un tono más esperanzador: «Podemos seguir siendo alegres y optimistas aunque las cosas no vayan bien». Treinta y siete años después de su formación, la banda demuestra en este nuevo disco que, como resume el propio McGinley, «la vida es corta, pero la música es eterna». El lanzamiento vendrá acompañado de una extensa gira por el Reino Unido, con dos noches en St Luke’s de Glasgow y una ya agotada en la Hackney Church de Londres.

En la ficha de Teenage Fanclub en CrazyMinds puedes repasar toda su trayectoria y discografía.

▶ “Do Not Dare To Dream” — Teenage Fanclub | 9 de octubre de 2026 | Merge Records

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