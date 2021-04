Teenage Fanclub estrenan su nuevo single “In Our Dreams”

Teenage Fanclub comparte un último avance de su esperado álbum con la nueva canción y videoclip para In Our Dreams, escrito por Raymond McGinley de la banda. Se trata del quinto single de Endless Arcade, que se publicará el 30 de abril.

La canción evoca un viaje exploratorio hacia el interior y refleja los temas melancólicos pero edificantes presentes en el resto del disco. El video fue filmado en Motherwell Concert Hall por su colaborador Donald Milne.

McGinley dijo lo siguiente sobre la nueva canción: “Para reformular el aforismo más famoso utilizado por John Lennon, la existencia es lo que sucede mientras la raza humana está ocupada haciendo otros planes. Esta canción trata un poco sobre eso, pero como todas nuestras canciones, las escribimos intuitivamente y solo pensamos en qué decir sobre ellas después“.

In Our Dreams sigue a los singles ya compartidos, ‘Everything Is Falling Apart’, ‘Home’, ‘I’m More Inclined’ y ‘The Sun Won’t Shine On Me’.

https://youtu.be/DRh4Gm2clwk





Tracklist de Endless Arcade

1. Home



2. Endless Arcade



3. Warm Embrace



4. Everything Is Falling Apart



5. The Sun Won’t Shine On Me



6. Come With Me



7. In Our Dreams



8. I’m More Inclined



9. Back In The Day



10. The Future



11. Living With You



12. Silent Song