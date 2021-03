Teenage Fanclub estrenan su nuevo single “The Sun Won’t Shine On Me”

Con su nuevo álbum Endless Arcade, que se publicará el 30 de abril, en camino y habiendo compartido ya los canciones con video Home y I’m More Inclined, Teenage Fanclub comparten hoy otra canción titulada The Sun Won’t Shine On Me, de su más que esperado nuevo LP. Una joya melancólica escrita por Norman Blake, la canción viene con un vídeo de visuales creado por el colaborador de muchos años de la banda, Donald Milne.

Sobre la canción, Norman Blake dice: “Esto es una rareza para Teenage Fan Club: ¡una canción en tempo de vals!“

Endless Arcade es la esperada secuela del álbum de la banda Here, lanzado en 2016 y con el que lograron su primer álbum Top 10 en el Reino Unido desde 1997. El nuevo disco es la quintaesencia de TFC: las melodías son a partes iguales conmovedoras y dolorosas, las guitarras repican y distorsionan, las líneas del teclado se entrelazan y van en espiral, coros revestidos de armonía estallan como el sol en un día tormentoso.

Teenage Fanclub anunció recientemente noticias de su gira europea reprogramada que incluye conciertos en el Reino Unido e Irlanda en septiembre de 2021 y abril de 2022.

Incluso si no estuviéramos viviendo tiempos extraordinariamente problemáticos, no hay nada como un álbum de Teenage Fanclub para calmar la mente, el cuerpo y el alma, y ​​para reafirmar que no todo está perdido en este mundo. Disfrutemos…

TEENAGE FANCLUB – THE SUN WON’T SHINE ON ME