Temples abrazan la euforia electrónica en «Bliss» sin renunciar a su ADN psicodélico

Con Bliss, Temples parecen haber encontrado un nuevo punto de ignición. La banda de Kettering, que durante más de una década ha orbitado entre la psicodelia luminosa y el rock de guitarras caleidoscópicas, regresa ahora con un giro decidido hacia la pista de baile. Su nuevo single, “Jet Stream Heart”, funciona como declaración de intenciones: un híbrido que, en palabras de su vocalista James Bagshaw, suena a “Kylie Minogue conoce a Daft Punk y conoces a Temples” . Y lo cierto es que la descripción no podría ser más precisa.

El grupo ha pasado los últimos años alejándose de etiquetas fáciles. Tras el colorido Exotico —producido por Sean Ono Lennon—, han optado por tomar el control total de la producción para su quinto álbum. El resultado es un trabajo que bebe sin complejos de la cultura dance de finales de los 90 y principios de los 2000, un territorio que el propio Bagshaw reconoce haber vivido desde la distancia, con esa mezcla de fascinación y nostalgia que impregna todo el disco. La banda cita como brújula emocional a nombres como Faithless, Underworld, Massive Attack o Portishead, pero filtrados a través de su sensibilidad melódica y su gusto por los arreglos expansivos.

En Bliss, la palabra clave es “euforia”, aunque no una euforia simple: es un estado emocional atravesado por la melancolía, por la sensación de estar siempre a punto de entrar en un club que quizá ya no existe. Canciones como “Vendetta” exploran esa tensión entre el conflicto y la reconciliación, entre la fricción y el abrazo final. Bagshaw lo resume con claridad: “Este es nuestro disco más adelantado a su tiempo. No se nos puede encasillar” . Y, efectivamente, Bliss suena a un grupo que ha decidido romper su propio molde sin perder su identidad.

Con un lanzamiento previsto para el 26 de junio a través de V2 Records, el álbum promete ser un punto de inflexión para la banda. Si “Jet Stream Heart” es solo el primer aviso, Temples parecen preparados para reclamar un espacio nuevo dentro del pop alternativo contemporáneo, uno donde la psicodelia convive con el pulso electrónico y la nostalgia se convierte en combustible creativo.

Temples: una década de psicodelia moderna y evolución constante

Desde su irrupción en 2012, Temples se han consolidado como una de las bandas británicas más singulares de su generación. Su debut, Sun Structures (2014), los situó rápidamente en el mapa internacional gracias a canciones como “Shelter Song”, donde su reinterpretación del legado psicodélico de los 60 y 70 llamó la atención de medios especializados, que destacaron su habilidad para actualizar un sonido clásico sin caer en el pastiche. Aquel primer álbum fue un éxito inesperado: entró en listas, los llevó de gira por medio mundo y los posicionó como referentes de una nueva ola neo-psicodélica británica.

Su segundo trabajo, Volcano (2017), amplió su paleta sonora con sintetizadores más prominentes y estructuras más pop, demostrando que no estaban interesados en repetirse. Tres años después llegó Hot Motion (2019), un disco más oscuro y musculoso que confirmó su capacidad para reinventarse sin perder cohesión. Pero sería Exotico (2023), producido por Sean Ono Lennon, el que abriría definitivamente la puerta a la exploración global: ritmos tropicales, texturas expansivas y un enfoque más libre que anticipaba el salto estilístico que ahora cristaliza en Bliss.

A lo largo de su trayectoria, Temples han mantenido una constante: la búsqueda de nuevas formas de expandir su sonido. Su evolución nunca ha sido abrupta, sino un proceso orgánico que los ha llevado desde la psicodelia más clásica hasta un territorio híbrido donde conviven el pop, la electrónica y la experimentación. Con Bliss, la banda entra en una nueva etapa que no reniega de su pasado, pero que mira hacia adelante con ambición y una energía renovada. Si algo ha demostrado su discografía, es que Temples no temen cambiar de piel cuando la música lo exige, y ese espíritu inquieto es precisamente lo que los mantiene relevantes más de una década después de su debut.

