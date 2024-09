Temples celebra el décimo aniversario de «Sun Structures» con nuevo EP

La banda británica de psicodelia Temples ha anunciado el lanzamiento de un nuevo EP titulado Other Structures, que incluye seis temas inéditos y remixes de su álbum debut Sun Structures, que celebra su décimo aniversario. El EP saldrá a la venta el 4 de octubre y contará con la canción Day of Conquest, grabada durante las sesiones del álbum original pero que no se incluyó en la versión final. Según el cantante y guitarrista James Bagshaw, esta canción destaca por su interesante contraste de secciones y la ausencia de un estribillo tradicional.

Además del lanzamiento del EP, Temples realizará una gira este otoño en la que interpretarán Sun Structures en su totalidad. La gira incluirá una serie de conciertos en Estados Unidos, comenzando el 10 de septiembre en Seattle y finalizando el 18 de octubre en Cambridge, Massachusetts. Posteriormente, la banda continuará su gira en Europa, con fechas en ciudades como Estambul, Sofía o Lisboa, y por supuesto Madrid (12 de noviembre en Ochoymedio) y Barcelona (13 de noviembre en Sala Apolo).

Entre las canciones del EP se encuentran Ankh, Jewel of Mine Eye, Prisms y dos remixes de Shelter Song, uno realizado por Robert Levon Been y otro por Serge Pizzorno.

Tracklist de Temples – Other Structures EP