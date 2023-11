Temples y The Kundalini Genie se suman al Purple Weekend Estrella Galicia 2023

El festival mod por excelencia de nuestro país, el Purple Weekend Estrella Galicia, sigue desvelando poco a poco su cartel para la edición de 2023, que tendrá lugar del 7 al 10 de diciembre en León. Tras anunciar a Kula Shaker como primer cabeza de cartel, el evento ha confirmado dos nuevas y espectaculares incorporaciones: Temples y The Kundalini Genie.

Temples son una de las bandas más destacadas del panorama psicodélico actual, con cuatro álbumes que han cosechado el aplauso de la crítica y el público. Su último trabajo, Exotic, publicado en abril de este año, es una delicia de pop psicodélico que combina influencias del sonido Madchester, el Sunshine Pop y la psicodelia de los 60. Canciones como Giallo, Cicada o Oval Sounds nos transportan a un universo de melodías envolventes, ritmos hipnóticos y armonías celestiales. Temples son una banda que hay que ver en directo, y el Purple Weekend Estrella Galicia será una oportunidad única para disfrutar de su magia.

The Kundalini Genie son una banda escocesa que no se deja encasillar en ningún género, sino que explora y fusiona diferentes estilos con una actitud irreverente y desafiante. Desde el Shoegaze al Britpop, pasando por el Dream Pop, el Rock’n’Roll y la psicodelia de los 60, The Kundalini Genie crean un sonido propio que les hace inconfundibles. Con seis álbumes autoproducidos y autoeditados, la banda ha recorrido Europa y el Reino Unido con su potente directo, lleno de energía y diversión. En el Purple Weekend Estrella Galicia podremos comprobar por qué son una de las bandas más originales y sorprendentes del momento.

Estas dos bandas se unen a otras ya confirmadas como Logan’s Close, The Liquorice Experiment y The Shadracks, que conforman un cartel de lujo para los amantes de la música pop, psicodélica y mod. El Purple Weekend Estrella Galicia 2023 promete ser una cita ineludible para los fans de la buena música, y ya puedes conseguir tu abono por 60 euros en los puntos de venta online. No te lo pierdas y vive una experiencia musical única en León.