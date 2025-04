Tennis anuncian pausa indefinida y presentan nueva canción de su álbum final

La admirada banda Tennis, formada por el matrimonio Alaina Moore y Patrick Riley, ha anunciado que se tomará una pausa indefinida tras 15 años de carrera, dejando a los fans con una mezcla entre nostalgia y admiración. La noticia, viene acompañada de una emocionante sorpresa: el lanzamiento de la nueva canción 12 Blown Tires, que formará parte de su séptimo y último álbum, Face Down in the Garden, programado para el 25 de abril de 2025 a través de Mutually Detrimental.

Face Down in the Garden promete ser el trabajo más seguro de sí mismo de Tennis, a pesar de los retos enfrentados durante su creación, como los problemas de salud de Moore, averías en su vehículo y un intento de robo. Moore describió 12 Blown Tires como un reflejo de sus 15 años, con una sensación de cierre que marca “el fin de algo” inolvidable. La banda no solo se despide con este álbum, sino también con una gira de despedida por América del Norte, que arranca el 16 de mayo de 2025 en Las Vegas, el mismo día en que lanzarán el EP Neutral Poetry: First Recordings, Unreleased Demos 2009-2010, un tesoro con demos inéditos que remontan a sus inicios.

Moore y Riley compartieron que, tras completar este proyecto, sintieron haber dicho todo lo que querían. “Ha sido la experiencia más increíble de nuestras vidas”, confesó Moore, dejando claro que este paréntesis no es un adiós definitivo, sino un pausa indefinida cargada de gratitud por parte de Tennis. El EP incluye joyas como South Carolina (Demo Version 11.5.09) y Baltimore (Demo Version 09.03.09), ofreciendo a los fans un vistazo íntimo a sus raíces.

Aunque sus fans han mostrado su tristeza por la noticia, el legado de Tennis brilla más que nunca. ¡No te pierdas su última gira ni su álbum final, un testimonio de su arte y perseverancia!

Tennis: Una odisea musical de 15 años y un legado imperecedero

Desde su formación en 2010, la banda indie pop Tennis, compuesta por el matrimonio entre Alaina Moore y Patrick Riley, ha cautivado a los amantes de la música con su estilo distintivo y sus narrativas íntimas. Con raíces en Denver, los músicos se conocieron en una clase de filosofía en la Universidad de Colorado en 2008, y su pasión por la música despegó tras una inspiradora expedición de ocho meses por el Eastern Atlantic Seaboard tras su graduación. Este viaje marcó el nacimiento de su sonido, que combina indie pop, folk y elementos dream pop, reflejando sus experiencias personales y artísticas.

La discografía de Tennis es un testimonio de su evolución. Debutaron en 2011 con Cape Dory, un álbum que narraba su travesía marítima y alcanzó reconocimiento en medios como NPR, gracias a su frescura y melodías evocadoras. Al año siguiente, lanzaron Young & Old (2012), producido por Patrick Carney de The Black Keys, mostrando un sonido más audaz y expansivo. Siguieron Ritual in Repeat (2014) bajo Communion Records, y Yours Conditionally (2017), su primer álbum auto-producido y lanzado por su sello Mutually Detrimental, que debutó en el número 3 de Billboard’s Alternative Albums chart. En 2020, Swimmer fue aclamado como uno de los mejores álbumes del año por USA Today, mientras que Pollen (2023) consolidó su lugar en la escena indie con experimentaciones genéricas y vocales etéreas.

Con siete álbumes de estudio, numerosos EP y sencillos, como Baltimore y South Carolina (2010), Tennis ha construido un catálogo que resuena por su autenticidad. Su último capítulo, Face Down in the Garden (2025), marca la despedida de Tennis antes de una pausa indefinida, cerrando 15 años de creatividad con la nueva canción 12 Blown Tires.

