Terminal Serious adelanta 3 sencillos de lujo de su próximo álbum «Fear and Cure»

En algunas culturas se cree que las polillas son mensajeras del alma o espíritus que han cruzado al otro lado. Su presencia puede ser vista como una conexión con seres queridos fallecidos o como un mensaje de que estamos siendo cuidados y guiados por fuerzas espirituales. Como una criatura frágil, este insecto simboliza un estado mental frágil, intentando darnos confianza para reponernos y alcanzar una vida positiva. Con la aparición de las polillas, el ser humano busca encontrar una señal para reconocer las propias vulnerabilidades, para luego utilizar el instinto y la intuición, para confiar ciegamente en las actividades a realizar.

Pero las polillas también simbolizan la muerte. No desde un lado trágico, sino como una representación simbólica de un final y una partida, iniciados por un proceso de cambio o metamorfosis hacia la eternidad y los misterios del más allá. Todo esto es justamente lo que Terminal Serious, banda afincado en el universo gótico, trata de comunicar con su Fear and Cure (miedo y cura).

Terminal Serious es un proyecto musical de post punk y dark wave que surge de la cabeza pensante de Luigi Buonaiuto (Florencia, Italia), apoyado por el bajista Simone Sonatori y el músico Emanuele Sirica, junto la colaboración de letristas como Laila Zorana (Walk On A Roof), Robert Fortes David (Necklace) y Matilde Toffalori (Add To The List).

Fear And Cure será el segundo álbum completo de Terminal Serious. Diez temas que hablan sobre las personas, sus pequeños o grandes problemas y de cómo éstas intentan afrontar sus periodos críticos. En definitiva, un trabajo que representa una mirada a la vida sobre quienes permanecen paralizados por sus miedos y sobre aquellos que intentan afrontarlos en busca de una cura. Un camino hacia el jardín secreto de cada uno de nosotros, que podría florecer, tarde o temprano, desde el subsuelo. El disco ha sido grabado, mezclado y masterizado por Leo Magnolfi y las fotografías de portada y libreto por Eve (IG: @sombreshots). El arte final ha corrido a cargo de Studionubes, Swiss Dark Nights 2024.

El album se publicará el próximo 5 de abril de 2024 y constará de 10 temas: Shake the Brain, Walk on A Roof, Burdened with Usury, Metamorphosis, Necklace, Add to The List, Three Months, Anyway, Taurus Goes on The Swing y Secret Garden. De momento, podemos disfrutar de tres avances y de un videoclip: Burdened with Usury, Shake the Brain y Walk on a Roof…

