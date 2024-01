Terra Twin lanza el EP «Head Leaking»

Head Leaking es la cabeza goteando de Terra Twin, una banda londinense que aterriza en 2024 con su nuevo título bajo el brazo. Se trata de una colección de cinco canciones que narran la perdición de uno mismo. El disco abarca temas como la soledad, el dolor y la incomodidad, pero como conjunto es un intento de formar una conexión que permite explicar cómo nuestras mentes pueden circular fuera de nuestro control y desarrollarse más libremente. Algunos de los tracks poseen cierto aire a Lou Reed y a The Velvet Underground, mientras que otros pueden enmarcarse dentro del indie rock, el art rock o el shoegaze rock.

La formación está liderada por el escritor y actor británico Maxim Baldry, cuyo nombre es partícipe en series televisivas como Lord Of The Rings: Rings of Power (Isildur), Roma (Cesarión), o Years & Years (Viktor Goraya). La vocación musical de Baldry le proviene de sus tiempos formativos en danza, canto y teatro en la escuela Jackie Palmer. Como cuarteto Terra Twin se completa con Lewis Spear (guitarra), Joel McConkey (bajo) y Alex Wadstein (batería).

Head Leaking es el primer tema que arranca el EP. Según Baldry: «El significado de esta canción es muy personal. Estaba lleno de angustia y rabia, pero escribirla fue tentador y catártico. Se trata de que tu mente llegue a un punto de desbordamiento y necesite una liberación. Siempre pienso en un momento en el que no podías expresarte del todo cuando eras niño, lo reprimiste y un día todo se vino abajo. Esta canción refleja el crisol de sentimientos que atraviesas en un día. La canción explora el odio y la soledad que se unen y forman este sentimiento oscuro y desordenado».

Head Leaking que también apareció como single junto a un vídeo musical dirigido por Jasper Cable Alexander, es el tema que arranca el disco. Su historia se basa en los pensamientos intrusivos que se filtran en la vida real, y lo qué pasa cuando los dejas salir. A veces de nuestras cabezas gotean esas emociones y pensamientos que pueden liberar la tensión interna que sufrimos y caer víctimas de un derrame. Justo es lo que piensa el líder de la banda: «Head Leaking trata sobre ser arruinado por alguien y sentir la angustia y la toxicidad que eso conlleva».

Losing Your Touch es una reflexión existencial sobre la vida. Conceptualmente, está dividido en dos mitades. Un medio final y un cambio de rumbo. La instrumentación busca reflejar lo positivo que puede ser terminar algo: «Sentimos que todo lo que experimentamos en la vida sucede por una razón y queríamos celebrarlo». El tema viene acompañado con un videoclip.

Haging Around es otra de las canciones que se publicó con un video. Es un tema sobre cómo encontrar tu comunidad de amigos, amantes, almas de ideas afines, etc. Pero entre toda esa belleza siempre se puede encontrar algo que no encaja o es diferente. La pista trata de encontrar esas reliquias enmohecidas que aparecen tras un período de reflexión y así poder darles salida sin miedo.

Soup explora la masculinidad y cómo estamos condicionados a pensar de cierta manera. Por momentos, la canción desciende a la paranoia y lamenta la constante obsesión por estar conectados. Creo que esta canción se vuelve existencial. Mejor escucharla tomando una cerveza y tener el teléfono apagado.

Plain Bridal surgió de una larga ensoñación durante un viaje en tren. Trata de permanecer unidos y no darse por vencidos. Durante este viaje hay instantes en que encuentras la luz y en otras topas con relámpagos. El comienzo es suave pero el final es caótico.

Head Leaking es un disco brillante y jovial, con una buena dosis de pasión nostálgica que revela un trasfondo siniestro. Maxim Baldry comentó al respecto: «Head Leaking trata sobre ser arruinado por alguien y sentir la angustia y la toxicidad que eso conlleva». Y como dice la propia canción: «¿Puede la luz vencer a la noche? ¿Está rota por dentro? (…) Mi cabeza está goteando con todas las cosas que he estado pensando (…) Olas rompientes entre malvados locos (…) ¿Quién pertenece a quién…» Dejemos las respuestas para cada uno.